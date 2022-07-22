近年来，全球新能源汽车市场发展迅猛，中国市场发展更是日新月异，新能源为中国汽车工业的发展注入了全新动能。在政策端，政府机构的大力支持与引导，催生了众多本土新能源造车新势力，国内新能源汽车的普及度不断上升；在消费者端，中国车主对新能源汽车的认知逐步清晰，接受度也在日趋提升。宏观政策与消费终端的双重利好，为德国马牌轮胎提供了崭新的业务发展机会。然而，在行业步入 “快车道” 的同时，中国消费者对新能源汽车驾乘体验的要求也随之攀升。秉承着 “立足市场，服务市场” 的理念，德国马牌在中国市场实现前期调研与产品研发，并在合肥工厂本土进行生产，打造全面契合本土市场需求的新能源汽车轮胎产品 eContact 轮胎。

此次，德国马牌轮胎精准洞察新能源车主的需求，针对性地对 eContact 轮胎的胎体、胎纹与配方做了全方位的思考与设计。中国市场在售新能源新车中 90% 以上的车型都不配备备胎，扎胎带来的出行受阻与爆胎引发的人身财产威胁亟待解决，而德国马牌的 eContact 轮胎全系标配德国马牌王牌黑科技 — ContiSeal 自修补技术，高粘性密封层自行修复直径小于等于 5 毫米的胎面刺穿，为新能源车主解决后顾之忧。在驾控性能上，德国马牌 eContact 轮胎继承于运动轮胎的非对称肋条设计，搭配刀刃式导流槽与斜面倒角设计，带来优异平稳的干湿地制动，轻松应对新能源汽车由于高车重与快加速带来的挑战。另一方面，新能源汽车不同于燃油车，并没有发动机所产生的机械噪音，使胎噪与风噪变得更为明显，德国马牌则以隔断式降噪器与仿真细针花纹设计，为车主提供更为静谧驾乘环境。此外，创新的空气动力学胎侧设计还将降低轮胎滚动过程中受到的空气阻力，延长续航，缓解新能源车主的里程焦虑。

eContact 轮胎的发布标志着德国马牌正式开辟了新能源汽车轮胎品类，也象征着品牌在 “零事故” 愿景上坚定不移的步伐。德国马牌 eContact 轮胎在研发阶段，就将轮胎的安全性和可靠性置于首位。从 ContiSeal 自修补技术的注入，到湿地操控性能的提升，都透露着德国马牌轮胎对车主出行安全的考虑，最大限度地减少事故发生概率。在保障安全的基础上，身为一款新能源汽车轮胎，eContact 轮胎的静音表现与滚阻性能提升至更高的水准，使新能源车主安享出行。

与此同时，

eContact 轮胎的上市也是德国马牌在可持续发展道路中必不可少的一环。在汽车电动化时代到来之际，德国马牌轮胎早已做好前瞻性布局与准备，积极承担企业社会责任，以科技践行可持续发展的不变承诺，旨在 2050 年之前实现 100% 的碳中和、100% 的零排放出行和工业、100% 的循环经济和 100% 的可持续价值链。