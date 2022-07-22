在 Win-Win 华为创新周期间，华为与浙江移动和精友科技联合发布了新通话解决方案。基于新通话的 “1+3+N” 解决方案架构，运营商可以为用户提供极致的音视频体验。

新通话解决方案是在话音基础网上增加新通话业务控制平台 NCP（New Calling Platform）和统一媒体处理网元 UMF（Unified Media Function），基于 1 个新通话平台，为运营商提供超清视话、智能视话和交互视话 3 大核心能力，运营商可以基于此孵化出视频外呼、智能翻译、趣味通话和远程协作等多种创新业务，适用于海外差旅、听障人士、亲情互动等业务场景，可广泛应用于金融、政府、物流、制造等行业。

中国移动基于新通话解决方案，孵化了趣味通话和智能翻译等业务，增强了视频通话的功能性和表达性。

汽车保险信息服务提供商精友科技与华为携手，将新通话融入保险业务流程，平均定损时长由原来的 2 小时缩短到 5 分钟，大幅降低成本，让更多的客户享受到健康、高效的定损服务。

华为云核心网产品线总裁刘康表示，音视频通信将持续向沉浸式方向发展，华为新通话解决方案在 Single Voice Core 的基础上持续创新，通过叠加超清、智能和交互等功能，让通话更高清、更智能、可交互，持续升级用户体验，逐步迈向 5.5G。