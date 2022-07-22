在 Win-Win 华为创新周期间，华为与联通视频科技有限公司联合发布了灵境 3D 解决方案。该方案支持点播和直播全自动输出 3D 视频流，极大地降低了 3D 内容制作成本，助力运营商不断创新，丰富用户体验。

华为灵境 3D 解决方案应运而生，通过在 IPTV 平台旁部署智能转码服务器，接收 2D 视频流后全自动输出 3D 视频流，并回注到 IPTV 平台，一举解决了传统 3D 视频制作的三大难题。该方案同时支持点播和直播转 3D，转制时延仅为 2 秒，极大地丰富了视频体验。值得一提的是，灵境 3D 解决方案打破了高成本 3D 终端的限制，用户无需佩戴 3D 眼镜，即可在自己的普通手机上欣赏到精彩的 3D 视频内容，系统还能实时追踪眼球并在 300ms 内完成视频优化。

华为云核心网产品线总裁刘康表示，运营商视频不管是用户数还是 ARPU 值，都还有很大的增长空间，引入 3D 体验将成为业务增长的一个新起点。未来视频进入到精耕细作时代，华为将持续投入，通过解决方案创新，提升用户体验，帮助运营商不断挖掘视频领域新机遇。

联通视频科技有限公司总经理徐文韦表示，联通视频公司携手华为在视频全业务领域持续创新，先后在国家大剧院、国家话剧院、广东大剧院等地完成 8K、VR、自由视角和多视角的多种形态直播，并在 3D 视频领域开展全面合作，构建从前端拍摄、云端转码以及终端呈现的端到端解决方案，持续为视频业务注入全新活力。