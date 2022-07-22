近期，灵西机器人完成由熙诚金睿领投的数亿元 B+轮融资，深蓝资本担任财务顾问。这是继东方嘉富领投的近亿元 B 轮融资后，灵西今年完成的又一轮融资。

本轮融资资金将主要用于 3D 视觉软硬件产品的持续研发、产能扩充及市场拓展等。

源于 “北京大学视觉与听觉信息处理国家重点实验室”，灵西于 2017 年在杭州成立，长期专注 3D 视觉技术的研发，为各行业客户提供 3D 视觉相机、AI 算法和机器人视觉集成解决方案。

瞄准锂电新能源、3C 等对精度要求高的检测场景，灵西针对性研发推出高精度、高帧率的 LINX-SHARP 系列相机。

SHARP 系列相机采用线激光成像技术，精度稳定在 0.032-0.052mm，最大帧率可达 20K，主要性能指标达到行业领先水平；外观造型更加小巧紧凑，易于集成。

软件方面，灵西将机器人应用软件、相机控制软件和应用算法进行有机集成，升级为 LINX-CONTROL 规划平台，可提供一站式视觉集成解决方案，支持后续软件平台的模块系统升级，在内外部调试和项目部署交付上均有更加便捷的使用体验。

凭借多年在仓储物流行业的深耕，灵西先后与京东、今天国际、无锡中鼎、昆船智能、北起院、北自科技、旷视科技等物流行业客户建立深度合作关系，将 3D 视觉技术的应用拓展到出入库拆码垛、快递面单及体积测量、箱内拣选、快递供包等场景。

创始人&CEO 丁丁表示，在国内外智能制造需求释放的大环境下，灵西聚焦高价值行业头部客户，坚持高研发投入，取得了高速成长。过去几年，灵西在行业内建立起良好的口碑，市场份额持续递增，2021 年销售订单额过亿，22 年将有望翻番。未来，公司将继续深挖各行业视觉需求，推出更简单易用、标准化、模块化的产品，向行业一流 3D 视觉厂商加速迈进。

熙诚金睿主管合伙人黄璞表示，3D 视觉应用价值潜力无限，已在各行业广泛应用并具备爆发基础；灵西作为国内较早一批起步的 3D 视觉厂商，拥有从相机硬件、算法到机器人控制平台等软件的底层全栈技术自研能力，其提供的 3D 视觉相机及解决方案已在锂电和仓储物流领域批量落地并得到行业头部客户的认可，我们对灵西的未来坚定看好。期待灵西团队持续精进底层技术，推出更具创造力的新产品，不断拓展 “3D 视觉+机械臂” 应用边界，助力行业客户降本增效。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。