三星 SDI 已开始在马来西亚建设其第二家电池工厂。位于芙蓉的新工厂将于 2024 年开始批量生产圆柱形电池 – 以后可能还会采用 4680 格式。

然而，计划在 2024 年开始生产 21700 格式（直径 21 毫米，长度 70 毫米）。圆形电池将以 PRiMX 品牌提供。据报道，三星 SDI 还计划未来在芙蓉开始量产 4680 格式单元。据韩国门户网站 The Elec 称，大容量圆形电池的试验线目前正在韩国建造，但批量生产将在芙蓉进行，该门户网站通常对电池技术非常了解。

根据第二工厂动土仪式的公告，新增产能旨在满足近期增加的圆柱形电池需求。Plant 2 的电池不仅用于 BEV，圆形电池还可用于电动工具或微型汽车。具体而言，三星 SDI 表示，全球圆柱形电池市场预计将从今年的 101.7 亿个电池增长到 2027 年的 151.1 亿个电池。

除了 4680 电池，三星 SDI 还在为其他汽车制造商开发相同直径的较短电池。据报道，例如，宝马是新级别电动汽车 4640 或 4660 电池的潜在客户。不知道这些电池格式以后是否也会在芙蓉制造。

这家韩国公司自 1991 年以来一直通过其子公司三星 SDI 能源马来西亚 (SDIEM) 开展业务。自 2012 年以来一直在那里生产电池。“今天的奠基仪式是我们实现成为全球顶级公司愿景的起点。 2030 年，” 三星 SDI 首席执行官 Yoonho Choi 说。“随着二厂的顺利竣工和早期稳定，我们将使 SDIEM 成为全球电池行业的中心。”

5 月底，三星 SDI 还与 Stellantis Group 达成协议，在美国印第安纳州的 Kokomo 建立联合电池工厂，为在从 2025 年第一季度开始，Stellantis 的北美装配厂。