尽管遇到了生产问题，但特斯拉的利润在其整个范围内的价格上涨的支持下实现了增长。

这家电动汽车制造商公布的第二季度业绩显示，净利润从 2021 年第二季度的 11.4 亿美元跃升至 22.6 亿美元。特斯拉第二季度的营业收入也提高到 25 亿美元，营业利润率为 14.6%。

特斯拉在本季度末拥有 189 亿美元的现金、现金等价物和短期有价证券，比上一季度增加了 9.02 亿美元。该公司还透露，截至第二季度末，它已将大约 75% 的比特币购买转换为法定货币，为其资产负债表增加了 9.36 亿美元的现金。

“我们在 2022 年第二季度继续在整个业务领域取得重大进展，” 这家汽车制造商表示。“尽管我们面临着某些挑战，包括本季度大部分时间在上海的有限生产和停工，但我们实现了行业最高的营业利润率 14.6%，正自由现金流为 6.21 亿美元，并以最高的业绩季度结束我们历史上的汽车生产月。”

虽然特斯拉可能在本季度结束时表现强劲，但第二季度的总产量达到 258,580 辆，低于第一季度的 305,407 辆和 2021 年第四季度的 305,840 辆。总交付量也低于 2022 年第一季度的 310,048 辆到 2022 年第二季度达到 254,695 。

特斯拉在其投资者关系声明中重申了其雄心勃勃的增长计划。

“我们计划尽快提高我们的制造能力，” 该公司表示。“在多年的时间里，我们预计汽车交付量将实现 50% 的年均增长。增长率将取决于我们的设备产能、工厂正常运行时间、运营效率以及供应链的容量和稳定性。”