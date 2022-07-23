“面对数据要素流转、价值释放的种种难题，从技术上看，需要人工智能（AI）、区块链、隐私计算等技术创新性融合，并结合对行业的理解才能解开。” 在第五届数字中国建设峰会的大数据论坛上，蚂蚁集团副总裁、数字科技事业群总裁蒋国飞首次对外分享了对于数据要素市场建设的技术思考。

数据是数字经济时代重要的生产要素，是构建新发展格局的重要支撑。近年来，数据作为新的生产要素也被提升到前所未有的高度。今年年初，国务院印发《“十四五” 数字经济发展规划》，对数据要素作出专章部署，提出到 2025 年数据要素市场体系初步建立。近日，中央深改委再次强调要维护国家数据安全，加快构建数据基础制度体系。

在蒋国飞看来，这一系列的战略部署表明，数据已经被上升为国家基础性战略资源，国家从数据权属、流通、交易、安全等方面进行布局，为推动数字经济的健康发展指明了方向，提供了动力。

与此同时，我国数据要素市场目前仍处于初期培育阶段，在数据采集、分类、脱敏、流通、利用等环节中存在不同主体的权益保护、安全合规等难题，也需要探索有效的解决方式。作为在技术领域探索多年的代表企业，蚂蚁集团经过思考和实践发现，持续运用数字科技，积极探索促进数据协作与价值释放的新模式、新方法成为解决难题的有效方式之一。

在他看来，首先，AI 技术可以解决数据治理难题。

通过人工智能助力海量数据高效分类分级，确保数据安全可控。根据各行业的数据安全条例，以大规模计算能力及人工智能决策引擎，支持敏感数据自动化识别与安全分级，并根据分级结果及数据应用场景对数据进行脱敏、水印、加密等安全处理，实现数据的安全管控。

其次，利用区块链+隐私计算技术，可以解决数据流通过程中，数据共享与隐私保护之间的天然矛盾。

众所周知，过往直接共享原始数据的方式，无法对共享出去的数据进行有效的管控和保护，既不利于保护数据资产权益，也不利于防止数据滥用和隐私保护。针对这些问题，蚂蚁开发了隐私协作平台 FAIR，深度融合隐私计算和区块链这两项技术的优势：协作流程由智能合约驱动，数据流转由隐私计算引擎来解决，并通过区块链技术确权，登记和交易共识。在数据共享过程中有效保护个人信息，实现全流程可记录、可验证、可追溯、可审计。

此外，利用图数据库技术构建数据资产图谱，将数据的关联关系抽象成为图计算中的点和边，建立智能化的数据血缘图谱，实现数据全链路可追溯。

蒋国飞表示，解决了这些挑战，数据要素市场将更为通畅，形成更好的价值发现机制，也能支撑更丰富的行业应用，真正推进数字产业化和产业数字化发展，为经济社会健康发展提供持续动力。

技术创新可以帮助解决一定的问题，但更好地释放数据要素价值，还需要各行各业的共同参与。“数字经济需要丰富的行业应用，期待与业界携手，把数据技术与行业知识充分结合，激活数据要素的完整价值，共同助力数字中国建设”，蒋国飞说。