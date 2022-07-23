尽管 Rivian 的股价因生产挫折而受挫，但该公司的首席执行官 RJ Scaringe 仍对该公司的未来持乐观态度，并表示该初创公司计划在未来推出一系列商用车。这位首席执行官告诉路透社，支持 EDV-700 的底盘还有许多其他应用，亚马逊已经为此下了大笔订单。该公司称为 RCV 平台，对此有很大的计划。

“我们正在考虑最后一英里交付（包括）货运和工作车之外的商业空间的许多其他方面，”Scaringe 说。“我们已经与其他客户进行了大量讨论，” 他补充说，尽管他没有具体说明是哪一个。

该公司还计划推出一系列小型商用车，它们可以与即将推出的 R2 电动跨界车共享组件。该系列将比亚马逊的 EDV-700 更小，因此可以服务于不同市场的不同细分市场。

总之，Scaringe 表示，他预计 Rivian 到 2030 年将每年生产 100 万辆电动汽车，并且随着时间的推移，“远不止于此”。这将需要公司目前拥有的更多生产能力。

“这将需要多种车辆、不同的平台和尺寸，”Scaringe 说。“最终，除了我们在 Normal 的工厂和在亚特兰大宣布的工厂之外，还有多家工厂。将会有额外的设施让我们能够进入这些不同的市场并扩大规模。”

Scaringe 的乐观情绪来自于 Rivian 正在努力提高其第一辆汽车的产量。尽管其客户车辆现在正在出厂，但生产速度缓慢，目前尚不清楚今年能否实现目标。随着股价下跌，客户变得沮丧，以及对其生产网络的需求不断增长，Rivian 要想实现其崇高目标，就必须尽快生产汽车。