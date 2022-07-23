采埃孚在一年一度的全球技术盛会上宣布了用于重型商用车的下一代 CeTrax 电驱动系统。据采埃孚称，新的 CeTrax 2 系统结合了良好的功率重量比和紧凑的设计。

这家位于康斯坦茨湖的供应商在声明中表示，高度集成的设计可实现 360 kW 的高连续输出，并通过负载切换提高效率。此外，CeTrax 2 还采用了定子发夹设计、新的冷却系统和基于碳化硅的逆变器等技术。

采埃孚没有在新闻稿中提供有关 CeTrax 2 的任何进一步技术细节。然而，明确的是它将在明年推出：与一家全球汽车制造商的系列生产计划于 2023 年开始。

对于自 2020 年开始量产的第一代 CeTrax，波兰客车制造商 Solaris 是首批主要客户之一。它在 Urbino 15 LE 电动车上安装了 CeTrax。

负责商用车解决方案、工业技术和材料管理的采埃孚董事会成员 Wilhelm Rehm 表示：“自动化、互联和电气化汽车的趋势代表了 OEM 对开发成本的巨大承诺。” “凭借我们广泛的集成解决方案，采埃孚为客户提供了走在技术前沿的机会，同时减少了他们的开发工作。”

供应商接着说，正是这个报价受到了客户的好评。“在其新的商用车解决方案 (CVS) 部门推出仅六个月后，采埃孚最新技术的大量订单表明客户对新的集成产品组合反应积极”。