基于对其新电动汽车的强劲需求，福特今天宣布了一系列采购电池容量和原材料的举措，为实现到 2023 年底电动汽车年产量 60 万辆和 2026 年底超过 200 万辆的目标指明了一条清晰的道路。

作为福特+计划的一部分，该公司详细介绍了支持这些生产目标的全球汽车产品组合计划。福特预计，到 2026 年，电动汽车的复合年增长率将超过 90%，是全球行业增长预测的两倍多。

福特总裁兼首席执行官兼福特 Model e 总裁吉姆·法利 (Jim Farley) 表示：“福特新的电动汽车阵容已经产生了巨大的热情和需求，现在我们正在将工业系统部署到位以迅速扩大规模。” “我们的 Model e 团队以速度、专注和创造力行动，以确保我们为数百万客户提供突破性电动汽车所需的电池容量和原材料。”

福特计划到 2026 年在电动汽车上投资超过 500 亿美元，目标是到 2026 年公司调整后的 EBIT 利润率分别为 10% 和 8%。

随着福特创建一个新的电动汽车供应链，以履行其对可持续发展和人权的承诺，该公司继续计划到 2030 年将其全球一半以上的产量用于电动汽车，并在不迟于 2050 年实现全球碳中和。