从估值一度高达数百亿美元的 GoTo、Grab 到破纪录的独角兽新增速度再到像马来西亚、菲律宾、越南等不断在移动互联网领域崭露头角的新兴市场地区，近年来，东南亚的数字化进程已然成为了为外界所关注的一大焦点。

有数据指出，到 2025 年时，东南亚地区的数字经济规模有望达到 3630 亿美元，并且这一数字很可能会在之后的 5 年后——在 2030 年时达到 1 万亿美元规模。而作为对比，在此前很长一段时间内该地区的数字化进程都相对沉寂了许多。其中，在金融科技领域，截至去年 11 月，东盟地区该领域在 2021 年的融资规模为 35 亿美元，而这一数字则是上年全年规模的 3 倍之多。

在这样的背景下，东南亚创投领域自然也迎来了更多的青睐，而我们也在见证越来越多的当地及国际投资机构对这一地区不断加码的后续投资承诺。当然，如果我们把目光转向此前同样被创投界 “忽视” 太久的如 MENAP 地区（中东、北非及巴基斯坦），却也不难发现同样的事情也正在这里发生。

以巴基斯坦为例。就投资角度而言，作为拥有超 2.2 亿人口的南亚、中东、中亚三地交汇地，去年期间，该地区创投领域所吸引的投资规模比 2016 到 2020 这五年间的总和还要多。此外，该国也在去年指出，计划通过在全国范围内设立专门的科技区，在两年内将其 IT 产业规模提升一倍，以弥补在其邻国科技热潮中所错失的机遇···

可以看到，无论是东南亚还是巴基斯坦，这些新兴市场都在不断承载着更多的期待。人们希望这里能够有足够的空间、可以成为下一片投资蓝海，但与这种结果相比，如果我们认为这种结果并不是一种偶然的现象，那么这其中所经历的过程和让这种转变发生得以发生的动力或许更为值得关注。本次，动点出海有幸邀请到在上述地区的先驱探索风投机构 Gobi Partners 做客《出海时刻》，并从 Gobi Partners 创始合伙人曹嘉泰（Thomas G. Tsao）先生的视野和思考中，重新认识这些正在被定义的蓝海市场。

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直播时间

2022 年 7 月 25 日 20:00-20:45

对谈嘉宾

曹嘉泰（Thomas G. Tsao），Gobi Partners 创始合伙人

对谈主持人

卢刚博士 ，动点科技创始人兼首席执行官

对谈话题

《从原点到起点，东南亚的投资蓝海进行时》

关于本期嘉宾

曹嘉泰（Thomas G. Tsao）于 2002 年组织创办了风险投资机构 Gobi Partners。Gobi Partners 的区域平台为企业家提供从早期到成长阶段的支持，并已扩展到亚洲的 15 个地点。

2013 年至 2017 年，曹嘉泰入选《福布斯》中国风投榜单。两年来，他担任 DMG 的首席执行官，并创作了史上首部由黄晓明主演的地铁新媒体剧。Tom 还领导管理阿里巴巴香港企业者基金的投资团队，该基金投资了 AutoX，DayDayCook，GoGoX，Prenetics 和 WeLab 等知名企业。

Tom 在 2015 年搬到吉隆坡，在那里他与马来西亚最大的风险投资公司 MAVCAP 成立了几支基金。Gobi 在东南亚投资了超过 65 家公司，包括 Aerodyne，Carsome，EasyParcel，iStoreiSend，Kumu 和 Synagie。Tom 现在正在建立 Gobi 的 TaqwaTech 投资业务，专注于投资穆斯林社区服务的创新型创业公司，如 Airlift，Sastaticket 和 UmrahMe。

Tom 毕业于哈佛大学，获得经济学学士学位，同时他是宋飞正传的 “Movie Phone” 一集的灵感来源。2006 年，他创立了非营利组织 SEO China，为待业的大学生提供了数百个实习机会。他还担任总统学者基金会（Presidential Scholars Foundation）的主席，该基金会培养、联系和庆祝美国总统学者（全国 161 名顶尖高中毕业生，每年由白宫选出并颁发荣誉）。

关于 Gobi Partners

Gobi Partners 是国际领先的风险投资和独角兽支持平台，并且也是首批在北亚、南亚和东盟地区开展业务的风险投资机构。Gobi Partners 的风险投资团队管理资产超过 15 亿美元。机构总部位于吉隆坡和香港，从早期到成长期赋能企业家，专注新兴行业和市场。自 2002 年以来，Gobi Partners 已在 15 个国家/地区支持了超过 320 家初创公司，其中包括东南亚、中东、南亚和北亚的 9 家独角兽公司。

Gobi Partners 拥有全球化投资视野，是中国首家进入东南亚地区的本土创投机构，旗下管理多支美元和人民币基金，在北京、上海、中国香港、曼谷、新加坡、吉隆坡、马尼拉和雅加达等地设立了共 15 个办公室。

Gobi Partners 在过去十年塑造了许多独角兽，代表性投资组合如：途牛旅游（NASDAQ: TOUR）、36 氪（NASDAQ:KRKR）、Teambition（被阿里集团收购）、点我达（被菜鸟集团收购）、亿动传媒（被蓝色光标收购）、汉柏科技（被工大高新收购）、UR（被海澜之家收购）、MainSpring（被今日头条部分收购）、直客通、云智慧、快狗打车、WeLab（中国香港）、Airwallex（中国香港）、WaveOptics（英国）等。