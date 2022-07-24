动点出海获悉，新加坡证券交易所（SGX）及纽约证券交易所（NYSE）已于本周四宣布签署了一项新协议。根据协议，双方将就企业在二者交易所中的双重上市以及以资本市场为重点的一些其他关键领域展开合作。

据了解，这两家交易所的具体合作内容将分别集中在以下方面：企业在新交所和纽交所处的双重上市、明确并推动新型 ESG（environmental, social, and governance）产品及服务的发展、支持与新交所和纽交所附属的 ICE Data Indices 指数产品的开发、以及对新型 ETF 产品展开探索。

两家交易所在相关声明中表示，此次合作代表了双方交易市场一项重要举措。

声明指出，由于发行方可以利用其所在地区以外的主要市场的资金池，在纽交所和新交所之间的选择双重上市的发行方将因此受益。此外，该协议还将允许两家交易所开发新的产品和服务，从而支持其上市公司和投资者群体，并对双重上市公司的合规工作进行协调。

新交所首席执行官 Loh Boon Chye 称，这项协议强调了新交所和纽交所对推动两家交易所之间产生更多合作的共同意向。他表示，这项合作的目的是创造一个更加互联互通的生态系统——通过对资本触及门槛的改善和对新投资解决方案的发展，进一步满足市场参与者和投资者日益增长的多样化需求。

近年来，并且尤其是在疫情的推动下，东南亚互联网进程不断加速发展。作为体现，该地区也迎来了以 Grab、GoTo 等为代表的互联网企业的上市热潮。并且其中，已经有不少企业表示出了希望在美国和东南亚进行双重上市的意向。

另一方面，在双重上市之外，另有一些东南亚企业则也选择了（或即将选择）SPAC 上市的方式，而这一上市方式的目标市场同样涉及到了美国和东南亚的相关证券交易所。值得一提的是，在过去一年内，已经有多个东南亚国家的证券交易所对这一方式表示出了关注态度——如本栏目此前指出，早在去年 9 月份时，新交所就推出了允许 SPAC 在其主板上市的的新规。其相关负责人在当时表示，希望 SPAC 上市方式能够在新交所催生出优秀的目标上市公司，从而为投资者提供更多选择和机会。