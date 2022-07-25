7 月 25 日，BAI 资本宣布已于近日完成首期 7 亿美元基金募集。这是原贝塔斯曼亚洲投资基金独立并首次对外募资，超额完成目标，获得了主权财富基金、大型保险公司、互联网巨头和一线母基金 (FoF) 等众多国际机构投资者的投资，欧洲传媒巨头贝塔斯曼集团也连续 15 年持续大力支持。

BAI 资本表示，首期美元基金将坚持多元组合，着重关注中国产业的国际化拓展，发挥技术、人才和供应链的叠加优势，推动面向全球市场的中国企业和创业者在零售消费、金融科技、内容和媒介创新、Web3 及元宇宙探索等方向的突破性进展。同时立足中国市场的结构性转型窗口，在前沿科技及底层技术，新能源汽车与自动驾驶，软件服务驱动产业升级大趋势中抓住跨越周期大机会。

BAI 资本创始及管理合伙人龙宇表示：“衷心感谢投资人对我们 BAI 资本首期美元基金的大力支持，这是对 BAI 团队过去 15 年投资策略和成绩的肯定。我们将进一步发挥产业优势，对运营和管理的洞见和专业的投资能力，去捕获更多超额回报的投资机会。我们将继续精耕细作中早期创业项目，打造多元、平衡风险的投资管理组合，陪伴优秀的创业者，持续为投资人贡献跨越周期的坚实的优异回报。”

龙宇还表示：“未来，BAI 资本将继续依托国际传媒、教育、服务巨头贝塔斯曼集团庞大的产业资源及全球网络，尤其是深厚的欧洲影响力，联合更多 LP 的战略资源，发挥 BAI 的独特定位优势，在日趋复杂的全球政治经济环境中，进一步开辟中国企业在国际竞争与合作中的成功路径，服务好胸怀全球的创业者。BAI 近期将在新加坡和柏林设立办公室。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。