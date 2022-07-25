近日，专注于物种设计和应用的合成生物学公司「倍生生物」宣布半年内连续完成两轮融资，种子轮由红杉中国种子基金领投，奇绩创坛、云九资本跟投；天使轮由红杉中国、绿洲资本、线性资本共同投资，种子轮投资方奇绩创坛、云九资本持续加码，两轮融资金额累计过亿元。

倍生生物成立于 2019 年，专注于用软件工程理念指导工业微生物的全局理性设计，用 ArchiCel 彻底解锁生物产业的生产力。ArchiCel 是 Material Processing CELl with ARCHItected Genome 的缩写，意为 “架构化基因组物质处理单元”。倍生生物联合创始人、首席信息科学家康康博士表示，倍生生物研发的产品是满足特定工业目的的 ArchiCel 菌株库及相关的管线，重点关注食品、日化、生物医药领域。基于 ArchiCel 架构搭建完整的生物技术生态，是其长期目标。

倍生生物的四大核心技术平台，高通量合成生物学平台（Wet-lab）、信息与数据平台（Dry-lab）、组学分析平台（OMICs-lab）、精细化发酵中试基地（Ferm-Foundry），都有若干核心技术可孵化为产品。其中，Wet-lab 和 OMICs-lab 已实现合成生物学构建和测试用研发试剂成本降低 80%～95%；Dry-lab 开发的工程数据库（REFERENCED）、实验辅助系统（CASPAR）、ArchiCel® 设计系统（CODONS）、自动化和 IoT 软硬件系统（BIOTA）等，都可孵化为通用工具供研发机构使用；Ferm-Foundry 所使用的拥有自主知识产权的发酵系统、中控系统和 IoT 工具，也可产生变现能力。

而自研管线，尤其是食品饮料以及日用化学，是倍生生物早期布局的主要产业化方向。

据了解，在发酵饮料和风味体系之外，倍生生物亦在配方型发酵食品、功能型液体和固体发酵食品、替代蛋白领域有所布局。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。