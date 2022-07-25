“我想让 Alpine 通电，以永远保留它的名字”。Luca de Meo 在雷诺集团创造的这个理念立即激发了 Alpine 首席执行官 Laurent Rossi 和该品牌的工程师们的灵感。在不到一年的时间里，一支突击队将这个疯狂的想法变成了现实。

A110 E-ternite，100% 电动，是这项探索工作的结果。它来庆祝 60 周年。从久负盛名的过去到 100% 电动化的未来，它展示了 Alpine 目前为开发其新车型系列所做的工作。十多年来，雷诺集团一直是电动汽车领域的先行者，在汽车行业的各个领域积累了丰富的宝贵经验。因此，Alpine 团队很早就开始考虑这个主题是很自然的。

Luca de Meo 的到来以及 Alpine 100% 电动续航里程的宣布为团队的工作指明了明确的方向，并有机会以探索性的方式从事电气工作。本着 “restomod” 的精神，A110 已成为开展这项研究工作的理想平台，是连接久负盛名的过去和更加雄心勃勃的未来的桥梁。因此，目标很明确：为下一代 Alpine 车辆提供电气化，为什么不从 A110 开始，A110 是一款以轻量级和敏捷性着称的运动典范，且预算不高。

任务很简单：在利用集团的优势、经验和技术的同时，使 A110 电气化，并与 Alpine A110 内燃机汽车的性能、平衡和敏捷性相匹配。为了让这一挑战更加有趣，Alpine 将在任务中增加四项创新：