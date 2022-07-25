近日，在华为全球智慧金融峰会 2022 期间，华为发布了业界首个” 存储与光协同”（SOCC，Storage-Optical Connection Coordination）解决方案，发挥存储和光传送产品组合的优势，防止网络抖动引发的金融交易失败问题，确保金融行业交易稳定可靠。

金融机构交易支付通常经过渠道、渠道集成、支付系统、账务核心等十几个环节，交易链路时延会直接影响客户体验，金融监管机构对交易链路的时延和交易成功率也有严格的要求。

为降低网络抖动对金融交易的影响，华为 SOCC 解决方案在业界领先的金融数据中心互联光传输设备（Huawei OptiXtrans E6600）和全闪存 OceanStor Dorado 之间通过 SOCC 通道形成直接握手，利用光网络检测链路故障，发现线路抖动超过阈值时，主动通知 OceanStor Dorado 进行切换，实现在 2 秒内切换 I/O 通道，相比以往的 120 秒切换时间，大大降低了金融交易的异常时间，从而保障金融交易零失败。

同时，华为 SOCC 解决方案进一步优化了光链路保护的切换性能，将传统的 50 毫秒切换时间降低至 5 毫秒，大幅降低了网络切换引发的数字金融业务的卡顿体验。华为通过创新的 SOCC 技术，在存储 I/O 链路和光链路两个层面大幅优化了保护性能，极大地提升了网络的可靠性。