动点出海获悉，三星 SDI（韩国三星集团在电子领域的附属企业）近日宣布，预计共投资 13 亿美元在马来西亚开设第二家电池工厂，并于 7 月 21 日在芙蓉市举行了动土仪式。

据介绍，SDIEM 成立于 1991 年，是三星的首家海外业务实体，最初主要生产布劳恩管，从 2012 年开始进军电池市场。而近期开工的新厂建在马来西亚芙蓉市，将配有先进的技术生产线，用于生产 PRiMX21700 圆柱电池（外径为 21mm，长度为 70mm）。

据悉，三星 SDI 将分阶段向该电池工厂投入共计约 13 亿美元的资金，并预计可在 2024 年实现量产，2025 年时完成竣工验收，届时将大大提高全世界范围内的圆柱电池总产量。

此外，随着第二个工厂的落成，马来西亚也有望成为三星 SDI 电池业务板块的生产中心。

有消息称，进入 2022 年以来，韩国多家电池企业都加快了圆柱电池的生产节奏，并采取措施扩大产能规模，以努力跟上如今动力电池技术的快速发展趋势。

数据显示，全球圆柱电池市场在今年的生产总值预计可达到 101.7 亿只。而随着电子设备、电动工具、共享电单车、电动滑板车等一系列新型交通工具以及新能源储能系统的进一步发展，这一数字接下来会以每年约 8% 的平均速度增长，到 2027 年时将接近 151.1 亿只。