近日，天翼云科技有限公司（简称 “天翼云”）携手中兴通讯发布了新一代云上数字研发产品 “天翼云 EasyCoding 敏捷开发平台”(简称 “天翼云 EasyCoding”)。

2020 年 12 月，中兴通讯与天翼云公司签署《合作备忘录》，约定整合双方优势资源，合作开发，共同打造一款部署在天翼云上的企业数字化研发产品，为企业快速构建一站式的云上研发服务。随后双方快速组建联合研发团队并开始一系列的规划和演进，2021 年 6 月发布 SaaS 化 MVP 版本，同年 12 月上架天翼云，2022 年 3 月开始进行公测。在产品演进过程中持续进行 BCM 演练、安全加固验证，砥砺完成了云原生改造、架构解耦、多租户改造、SaaS 产品化上架技术等难题，直至 2022 年 7 月 24 日正式发布，历时 1 年半，圆满达成了双方合作的里程碑。截至 6 月 30 日，“天翼云 EasyCoding” 已上架需求中心、工作项中心、测试中心、代码中心、集成中心、制品中心、用户中心 7 大中心；已与天翼云租户中心生态集成。“天翼云 EasyCoding” 在 2021 年也陆续通过了中国信息通信研究院、云计算专业产业联盟颁发的多个领域最高等级证书，为用户云上数字研发提供一系列可靠保障。

中兴通讯副总裁、数字技术产品部总经理胡继东在中国电信云生态大会合作论坛上表示，“中兴通讯携手天翼云，以自身 SaaS 产品完善天翼云数字研发产品，共建研发生态，使能百业腾飞。天翼云 EasyCoding 自带一体化解决方案，为企业提供拎包入住、60 分起步的模板化服务；为高校提供 0 机房、0 设备、0 配置的零负担服务；为个人提供一台电脑打天下的极致场景服务，以用户场景为目标，持续完善服务能力，有效提升用户体验。”

未来，中兴通讯与天翼云公司在数字化研发领域，将持续推出 “应用商城”、“微管平台”、“度量中心” 等子产品。