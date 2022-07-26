7 月 26 日，Anker 安克召开 2022 旗舰新品发布会，联合 5 家全球芯片厂商，公布了 4 项最新的充电技术并发布 7 款年度旗舰新品。

发布会上，Anker 还展示了其关于氮化镓技术的全新思考和成果——安克 GaNPrime 全氮化镓多口快充系统，它以先进的氮化镓材料技术为全局核心，协同 3 项核心技术，使得充电性能获得系统级提升，产品性能取得重大突破，重新定义氮化镓。

7 款新品上市，满足多维场景充电需求

Anker 在发布会上发布了 7 款新品，包含 4 款充电器，2 款移动电源和 1 款插座。

此次安克发布的新品中，综合性能最强劲的是 Anker GaNPrime 全氮化镓 120W 充电器，体积和市面上其他品牌的 65W 充电器差不多。极致的小体积，依然拥有 2 个 C 口和 1 个 A 口，单口最大 100W 输出功率，能快充高功率需求的手提电脑。实现了更小体积、更快充电、更加安全，让日常快充更加轻便高效。搭载全时功率分配技术，总充电时间最高能节省 30 分钟。

而同样能同时充 3 个设备的 Anker GaNPrime 全氮化镓 65W 充电器，体积保持极致小，相比上一代产品，充电效率更高，充电速度能最高节省 1 小时，并且能全天 300 万次监控充电器温度，让充电更安全。

对于有更多设备充电需求的消费者，可以选择 Anker GaNPrime 全氮化镓 150W 充电器，拥有 3 个 C 口和 1 个 A 口，能同时为 4 台设备全速充电。150W 的强劲功率能支持同时快充 2 台 Macbook Pro，让差旅办公更轻便、更具效率。

Anker 还发布了单口 140W 充电器，兼容了最新的 PD 3.1 协议，是 16 寸 MacBookPro 的完美搭档，体积比其他品牌 140W 充电器要小 59%。

除了充电器品类，Anker 了解到消费者日常出行的 “电量焦虑”，也同时推出了两款移动电源产品。首先是 Anker140W 双向快充 2 万 4 千毫安移动电源：同样兼容最新的 PD 3.1 协议，140W 大功率输出，能为 Macbook Pro 系列笔记本快速充电；同时自充也同样 140W 大功率输入，半小时就能充满 70% 的电量。2 万 4 千毫安超大容量，让出行绝无用电焦虑。

而 Anker GaNPrime 全氮化镓 65W 二合一超极充，则是一个全能高手。不仅是 30W 的 10000 毫安的移动电源，还可以变身 65W 的墙插充电器，二合一的形态让充电更加方便，并且大功率输出能充手机和笔记本电脑。从充电形态到充电设备，都给消费者全方位照顾。

最后，Anker 了解到出门旅行的消费者在酒店中经常面临插座不够用的情况，所以推出了 Anker GaNPrime 全氮化镓 65W 插座：不仅有 C 口和 A 口，还有 AC 口可以充小家电，并且收纳线的设计，可以轻松收纳，让差旅更加轻便简约。

全氮化镓多口快充系统，重新定义氮化镓

在 2018 年发布了全球第一个氮化镓充电器后，Anker 仍坚持研发，不断挑战氮化镓技术的新高度，在 2021 年推出了 “超能充” 氮化镓充电家族。本次发布会上，Anker 联合 5 大芯片厂商，将氮化镓技术的技术引领至系统级的维度，推出多项独家技术，从单一的氮化镓产品升级为系统级的技术革新。

Anker 在发布会上公布了行业首创的 Anker GaNPrime 全氮化镓多口快充系统，以先进的氮化镓材料技术为全局核心，协同自主研发 PowerIQ 技术、AI 智能控温技术 2.0 和创新堆叠技术，带来氮化镓充电产品的全面性能飞跃。

首先是核心的氮化镓技术。在 120W 和 150W 的充电器上，Anker 联合了全球半导体芯片领军企业英飞凌，推出了全球首发的 HFB 架构，将 2 个氮化镓集成 1 个，并集成了氮化镓和驱动电路，使得电流端到端更高效，达到 95% 的系统级充电效率，减少 21% 的损耗。并且与相比其他架构，不仅效率高了，体积还要更小。与此同时，还使用了纳微半导体的氮化镓功率芯片，替代了缓慢、低效、体积大的传统硅材料，从而减少 25% 的损耗。通过这两项技术的加成，实现更小、更轻、更快的充电性能。

而在 65W 的充电器上，Anker 联合南芯和英诺赛科，独家首发了全氮化镓器件技术。行业首创地在电路前端、后端都应用上了氮化镓，使得充电器效率提升到 93%，占用贴片面的体积更小，减少 7.2% 的损耗。

同时，Anker 也公布了历经 3 年研发的 Power IQ4.0。最值得关注的是新增的全时功率分配技术，在其他多口充电器还只能固定功率输出的情况下，Anker 在业内首次实现了 C 口之间的充电功率可以实时自动分配调整。简单来说，就是这项技术会每秒监测设备的功率需求、每 3 分钟按需调整功率，使得总充电时间减少最多 1 小时，使得消费者能再也不用手动调整充电端口来获得最优功率，让充电更加智能高效。

为了支持这项技术更高效和平稳运转，Anker 与智融科技打造了业界首个 SoC 单芯片方案，创造更极致的分配效率和输出安全。此外，PowerIQ4.0 实现了兼容性的重大提升，支持超过 1000 种设备，让 1 个充电器充所有设备成为可能。

2021 年，Anker 推出了 AI 智能控温技术，这项技术可以检测充电器的温度并防止过热，从而保护充电设备，得到用户的广泛好评。这一次，全新升级的 AI 智能控温技术 2.0，在温度检测频率比上一代提高了 76%，全天可以达到 300 万次监控充电器温度，更好地保护充电设备。

此外，Anker 实现了堆叠技术的重要创新。使用了众多定制的元器件，如氮化镓、变压器等，结合中国的榫卯技术进行精密搭配，优化了散热、空间、排布等多个因素，加上软件上的配合，使得产品体积达到极致小，内部结构更稳固，散热性能更卓越。

此外，为了行业的长期、可持续性发展，Anker 还在产品包装上使用更多环保和可持续的材料，进一步降低产品包装的碳排放，为行业可持续发展贡献力量。