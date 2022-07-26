银联国际日前宣布，与泰国最大的商业银行之一开泰银行合作，开通后者旗下手机银行 K Plus 支持银联二维码，将其使用范围从泰国境内拓展至全球支持银联二维码的商户。

K Plus 是泰国用户规模第一的手机银行，双方此次合作将为当地居民提供便捷的跨境移动支付服务，并促进银联在泰的业务本地化发展。

近年来，银联国际持续完善移动支付生态建设。境外 94 个国家和地区逾 1300 万家商户已支持银联二维码或手机闪付。境外 30 个国家和地区落地了超过 140 个银联标准电子钱包，今年上半年即新增 13 个，累计发行银联虚拟卡超 2400 万张，其中近半数来自东南亚地区持卡人。

第三方调查显示，新冠疫情发生后，泰国移动支付产业迅速发展，预计 3 年内电子钱包渗透率将达到 60% 以上。顺应当地居民需求，银联积极布局相关业务。当地受理银联二维码的 POS 终端已近 40 万台，多个主流银行手机银行和钱包支持发行或绑定银联卡。此次开泰银行与银联国际的合作，将为 K Plus 超过 1800 万用户提供服务，K Plus 用户在线申领银联虚拟卡后，即可在银联二维码商户扫码支付。

在泰国，银联卡已基本实现受理全覆盖。在此基础上，银联国际与当地主流机构广泛开展发卡合作，本地十大银行中的半数已发行了银联卡，累计发卡超 1500 万张。