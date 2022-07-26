动点出海获悉，新加坡农产品数字交易平台 HeveaConnect 近日宣布，获得了一笔 710 万美元的 A 轮融资。

据透露，本次投资活动由 Provident、DeClout 和 HC 公司的管理层共同参与。伴随此次活动的进行，Provident 和 DeClout 也与新加坡证券交易所 (SGX)、星展银行 (DBS)、ITOCHU 以及 Halcyon 一道成为了 HC 的股东。

针对新入资金，该公司表示将作为营运成本和技术资金来使用。接下来，HC 将在专注服务当地橡胶产业的同时，积极采取措施将自身业务范围向其他农产品品类拓展。

HC 由 Gerald Tan 成立于 2018 年，是新加坡一家主要进行农产品交易的数字化解决方案供应商。据悉，该平台通过提供有数据支持的采购信息，可以让用户准确了解到原材料及产品的来源、质量和平均售价等，再基于此开展可追溯性品控管理。

它还表示，在此次融资活动结束后，会推出员工持股计划，并筹划成立一家全资子公司，届时将所有与橡胶有关的业务进行划转。

据介绍，HC 还与世界自然基金会新加坡（WWF Singapore）建立了合作关系，联合开发了一款名为 Hamurni 的数字化工具，旨在为农户赋能的同时，确保棕榈油等复杂供应链的透明度和可持续性，最终有效促进相关行业的转型发展。

数据统计，自 2018 年成立以来，HC 已为全球多家知名轮胎制造商、橡胶生产商及贸易商提供原材料，累计有超过 60 万吨的天然橡胶通过该平台进行了交易。