固态电池可以将电动汽车电池的碳排放减少近五分之二——进一步提高电动汽车相对于化石燃料汽车的优势。这是根据运输与环境 (T&E) 委托 Minviro 进行的一项研究，Minviro 是一家专门从事原材料生命周期分析的公司，该公司将新兴的固态技术与当前的化学电池进行了比较。

研究发现，固态电池可以用更少的材料储存更多的能量，可以将已经减少的电动汽车电池的碳排放再减少 24%。该分析将 NMC-811 固态电池（这是正在开发的最有前途的化学物质之一）与当前的锂离子技术进行了比较。

固态技术使用固态陶瓷材料而不是液态电解质来承载电流，这也使电池更轻、充电更快并且最终更便宜。电池制造商预测，固态电池将在本世纪下半叶用于电动汽车。

T&E 的清洁汽车官员塞西莉亚·马特亚 (Cecilia Mattea) 表示：“电动汽车对地球的影响已经远远好于燃烧石油，而且电池的碳排放每年都在下降。但固态技术是一个进步，因为它们更高的能量密度意味着制造它们所需的材料少得多，因此排放量也少得多。”

研究还发现，如果固态电池使用最可持续的来源材料制造，新技术可以进一步降低电池对环境和气候的影响——与目前的锂电池相比降低 39%。新的采矿方法，包括从地热井中提取锂，对气候的影响明显低于更常用的来源，例如从澳大利亚开采的硬岩中提取锂并在中国精炼的锂。

固态电池可能需要比目前的锂离子技术多 35% 的锂，但使用的石墨和钴要少得多。T&E 表示，欧盟拟议的电池法规中要求以负责任的方式采购锂 – 就环境和社会影响而言 – 并回收利用是一项 “不后悔” 的政策，将确保固态电池有足够的供应。

Cecilia Mattea 说：“清理我们在固态电池中提取和加工原材料的方式将进一步减少它们对气候的影响。改进供应链中使用的方法将是关键。欧盟电池法规是一个机会，可以确保在欧洲制造或销售的每一个电池都有更好的来源、更低的碳排放并在其使用寿命结束时进行回收。”

欧洲议会议员和欧盟政府目前正在就新电池法规的最终文本进行谈判。T&E 呼吁立法者确保立法鼓励生产碳足迹较低的电池，并将锂回收目标提高到 2025 年的 70% 和 2030 年的 90%——高于欧盟委员会的提议。他们还必须确保要求公司在电池生产的各个阶段保护人权和环境。