作为最近对大众汽车美国公司产品营销和战略高级副总裁 Hein Schafer 的采访的一部分，其谈到了从面向美国市场的高性能 SUV 到高尔夫 GTI 和 R 的手动使用率的所有内容，甚至与汽车制造商讨论了美国未来卡车的前景。但是，在谈到热门话题时，我们询问大众是否感受到了高尔夫 GTI、R 和大众 ID.4 等车型中令人沮丧的信息娱乐系统的阻力，以及汽车制造商打算对此做些什么。

“一次又一次地通过 JD Power IQS（初始质量调查），很明显美国客户喜欢他们的按钮，他们喜欢他们的旋钮，”Schafer 说。但他也强调，大众汽车是一个欧洲品牌，在欧洲，“在触摸 [控制] 和菜单滑块方面尝试尽可能方便和现代的风格是当今的趋势。”

然而，大众汽车正在考虑为美国市场规避这个问题。“我们正在努力寻找方法和手段，特别是在我们未来的一些发布中，尝试引入一两个按钮来控制音量和潜在的交互，所以我们正在努力。” 根据 Schafer 的说法，新系统的问题不在于它缺乏物理控制。“我们在软件问题上所经历的挑战已经使这个特定的系统比它真正应该的更难工作，” 他说。“当系统运行良好且软件良好时，滑动功能和语音控制功能以及一般操作的效果明显优于客户今天的体验。”

改进即将到来。“我们正在努力进行软件更新，以显著改善和增强车辆，”Schafer 说。“我已经测试了一些尚未投放市场的较晚车型年车辆，我可以告诉你收音机的运行情况要好得多。” 他强调了最新系统中更少的延迟和更少的故障，但表示仍可能会出现一些挫败感。“传统的美国客户可能还不习惯 [滑块和触摸]”，达到使用大众最新信息娱乐所需的程度。

大众也愿意确认我们何时会看到其信息娱乐的下一次迭代。“我们正在开发下一代信息娱乐系统，”Schafer 证实。至于这可能何时到来，“我们现在不能明确，但我会告诉你，可能会在 2025 年初推出，我们所做的信息娱乐系统将会发生相当大的变化。”

后者的确认是为了回应 Apple CarPlay 和 Android Auto 在仪表屏幕上的新主导地位是否会被整合到大众产品中的问题。我们不排除与 Android Automotive 建立合作伙伴关系的可能性，Android Automotive 已经作为许多沃尔沃和 Polestar 产品以及 GMC Hummer EV、雪佛兰 Silverado EV、Equinox EV、Blazer EV、福特 Mustang Mach-E 的操作系统运行（2023 年以后车型）和 F-150 Lighting（2023 年以后车型）。我们期待大众的改变。