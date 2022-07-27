融合视觉传感器研发商锐思智芯今天发布了全球首款专门为高端成像应用而设计的融合视觉传感芯片 ALPIX-Eiger。搭载独创的 Hybrid Vision 融合视觉专利技术，ALPIX-Eiger 在像素层面实现了图像传感和事件感知的融合，支持同步输出图像与事件流两路数据。

ALPIX-Eiger 采用专利化的芯片架构和像素设计，辅以先进的 3D 堆叠和 BSI 背照式工艺，像素尺寸仅为 1.89μm×1.89μm，分辨率达到 800 万像素，是目前业界具备事件感知功能的像素最小、分辨率最高的图像传感器，可广泛用于手机、运动相机等小型化智能设备。

2015 年以来，事件相机领域开始加速产业化，但既往方案只输出事件流数据，无法满足实际应用需求，仍需图像传感器提供图像细节。另外，既往事件传感器尺寸较大，成本高昂，在手机、小型化智能设备等领域的应用受限。

ALPIX-Eiger 不仅延续了图像传感器优势，能够保证全幅画质和丰富的影像细节，还通过像素内数模混合信号处理的专利设计实现了事件感知，使得单个像素可独立工作并仅探测光照变化，响应速度达微秒级，具备高帧率（等效 5000fps）、高动态范围 (110dB)、低数据冗余等特性，帮助图像传感器获取更多信息，增强成像质量；相比既往事件相机方案，ALPIX-Eiger 输出的事件流携带色彩信息，有助于图像颜色重构，实现更优质的拍照和视频功能。

ALPIX-Eiger 支持同步输出图像和事件流数据，不必再进行图像与事件流数据配准，大大降低算法、应用开发难度和系统成本；锐思智芯也提供开发套件和算法支持，帮助客户实现定制化开发，可广泛应用于手机、运动相机、高速视频、ARVR 等场景。

实际应用中，搭载 ALPIX-Eiger 芯片的智能成像设备可以实现去模糊、高帧率、超分辨率等高端功能，方便开发更多视觉应用；ALPIX-Eiger 的 HDR 性能与瞬时响应，也让设备能在夜间、强光、明暗对比强烈的场景中获得更佳的成像效果。

锐思智芯创始人、首席执行官邓坚表示，自 2021 年 9 月推出第一代融合视觉传感芯片 ALPIX-Pilatus 以来，团队从行业客户需求出发，进行产品设计与验证，ALPIX-Eiger 实现了 Hybrid Vision 融合视觉技术在高分辨率图像传感器上的落地，多项核心参数创造了行业纪录，突破了事件相机应用场景局限，为高端成像应用提供了全新解决方案。

锐思智芯创立于 2019 年，以深圳为总部，在北京、瑞士、南京设有研发团队。锐思智芯在高端视觉传感器领域拥有超过 16 年的技术积累，在事件驱动型传感器领域拥有超过 8 年研究经验，先后获得海康威视、OPPO、舜宇光学、虹软科技、同创伟业、耀途资本、联想创投、科大讯飞、中科创星、全志科技、追远创投、深圳天使母基金、清科创投等机构投资。