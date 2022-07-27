奥迪 Q6 e-tron Sportback 将于 2024 年上市销售。该车很可能与即将推出的 A6 Avant e-tron 一起首次亮相——两者均基于奥迪和保时捷的高级平台电动 (PPE) 底盘。在设计方面，与其他奥迪 Sportback 车型一样，Q6 e-tron 也将配备时髦的车顶线。在前面，这辆车有一个单框格栅、LED 大灯和巨大的通风口。

在内部，这辆车借鉴了当前奥迪 e-tron 的许多设计风格。这意味着您可以期待双屏奥迪 MMI Navigation Plus 信息娱乐系统和数字仪表盘。但是，该公司尚未正式确认他们的存在。

如前所述，这款车将基于奥迪和保时捷的平台，目前支持 Taycan 和奥迪 e-tron GT。就动力总成选项而言，奥迪没有透露太多。但网上猜测表明，在双电机和四轮传动系统的帮助下，这款车将产生 470hp 和 800Nm 的扭矩。

据称，该车一次充电可行驶约 480 公里，内置 800V 充电容量，可支持高达 350kW 的快速充电。除此之外，该公司还在考虑 Q6 e-tron Sportback 的 RS 版本，其功率输出超过 500 马力。

随着它的首次亮相定于 2024 年，我们可以期待这辆车很快就会到达。目前，奥迪在印度的电动阵容包括 e-tron、e-tron Sportback、e-tron GT 和 RS e-tron GT。