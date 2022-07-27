汽车将迎来另一场革命。就如同乔布斯当年用 iPhone 的电容屏干掉了摩托罗拉、黑莓、诺基亚的物理按键一样，汽车座舱里的大屏幕正在改变车机的旧有形态。原本需要物理按钮的汽车空调、大灯按键等传统方式将被逐步取代。数字屏幕，无论是否触控，都从根本上改变了我们与车辆互动的方式。

当然，并非所有这些交互都是向前迈出的一步，在高速公路上以百公里时速通过点击一个小图标来调整空调温度令人感到危险，但随着智能语音系统的介入，大屏幕似乎逐步被用户接受。在现代互联车辆中拥有无数的设置和控件，屏幕可实现更清洁的内部布局。

今天的车载显示器与 80 年代燃油车里突然塞进去一个 9 英寸图形控制中心显然不同，以前的屏幕还只是单纯的显示无法交互，关于它们如何分散注意力的争论仍在继续。尽管如此，汽车制造商仍在努力开发越来越大的内部屏幕，以取代几乎所有用于相同工作的物理旋钮和按钮。车机大屏化的趋势正在向我们袭来，在一个尺寸很重要的大屏幕世界里，我们来看看目前业内最大的几款屏幕。当然，以下的盘点名录只是暂时的代表，因为在智能汽车的世界里，每天都有新东西被制造出来，记录一次次被打破。



1. 特斯拉中心触摸屏（15 英寸）

特斯拉是巨型触摸屏的先驱之一，它在推出 Model S 轿车时用屏幕取代了大多数物理控件。如今，较小的 Model Y 跨界车和 Model 3 轿车配备 15 英寸触摸屏界面。这些水平触摸屏明亮且反应灵敏，但像调整外后视镜这样简单的任务也需要使用屏幕。即使是双手最稳定的驾驶员，有时也会发现界面在移动时会分散注意力，尽管它非常适合显示导航地图等任务。不过特斯拉开启了一个车内大屏的时代，后面跟风者甚重。

2. 带 Sync4A（15.5 英寸）的福特触摸屏

福特最有前途的两款电动汽车——F-150 Lightning 和 Mustang Mach-E——都有 15.5 英寸的大触摸屏。这为每款车型的内饰带来了高科技的感觉，尤其是 Lightning，因为直到最近，卡车还没有以拥有最先进的内饰技术而闻名；在以往，皮卡都是老式车型的概念，拥有者浓厚的工地车气息。话虽如此，15.5 英寸的屏幕只是 Mach-E 的标准配置，而较低的 F-150 Lightning 内饰的屏幕更小。

两种系统都采用福特用户友好的 Sync4A 软件系统。无线 Apple CarPlay 和 Android Auto 等功能是标准配置，纵向屏幕通常易于导航。福特还找到了一种巧妙的方法，在触摸屏内集成一个大型物理音量旋钮，使至少一个常用的内部功能可以操作，而无需将注意力从道路上转移开。

3. Rivian Center 触摸屏（16 英寸）

您很快就会在新电动车型中发现一个趋势，即大多数电动汽车都拥有市场上最大的数字界面。这并不奇怪，因为汽车制造商已经使用电动汽车来推出最新技术。以 Rivian R1T 皮卡为例，仪表板中央有一个清晰的 16 英寸触摸屏界面。不幸的是，Rivian 选择使用自己的界面，因此 Apple CarPlay 和 Android Auto 不可用。其余的用户体验也不像您在全新车辆中所期望的那样流畅。幸运的是，皮卡还有许多其他有用的功能，与其触摸屏无关，保留了一些物理的按键。

4. 保时捷曲面显示器（16.8 英寸）

很少有人能与任何带有保时捷徽章的汽车始终如一的高驾驶体验感带来的强大吸引力相提并论，但这个德国品牌并不被认为是车载技术的领导者。不过，Taycan 是保时捷在这一领域向前迈出的一大步。这款运动型 EV 在驾驶员前方有一个漂亮的 16.8 英寸曲面显示屏，可以显示各种内容，无论是导航地图还是您的音乐播放列表。除了 10.9 英寸触摸屏、用于空调控制的 8.4 英寸辅助触摸屏和用于前排乘客的 10.9 英寸触摸屏外，Taycan 的整体屏幕空间相当不错，但对于来自老龄客户来说，这些似乎不太实用。

5. 特斯拉中心触摸屏（17 英寸）

特斯拉凭借 Model X 和 Model S 在此列表中第二次入选。两者都使用最近更新的 17 英寸触摸屏界面。该系统配备了特斯拉的所有新功能，例如看电影和玩游戏的能力。当然，无论是调节空调、收音机还是座椅设置，都需要通过这个屏幕来完成。甚至换到驱动或倒车等任务。随着时间的推移，它变得更加直观，但一些物理控制似乎也有必要存在。

6. 宝马影院屏幕（31 英寸）

尽管此列表中还有其他更大的显示器，但它们将多个屏幕组合在一起算。从技术上讲，全新的 31 英寸 BMW 影院屏幕是所有新车中最大的单一不间断显示屏。它作为全新 7 系和 i7 后座乘客的一项新功能出现，其规格甚至会让最铁杆的技术迷垂涎三尺。

屏幕自动从车顶缓缓下降，炫目的触控显示屏分辨率高达 8K，每列约 8000×2000 像素。5G 连接和亚马逊 Fire TV 集成增添了乐趣，屏幕可以倾斜以获得最佳视角。再加上高端的 Bowers & Wilkins Diamond 环绕音响系统和一键使车厢后部变暗的能力，BMW 的剧院屏幕成为车内娱乐的新标杆。

7. Lucid Glass 驾驶舱（34 英寸）

相比之下，Lucid Air 轿车的内饰非常独特。尽管 Air 在方向盘后保留了未来主义、极简主义的外观和感觉，但这里的整体氛围更加温暖。驾驶员面对的是令人惊叹的 34 英寸浮动 5K 显示屏，称为 Glass Cockpit。该界面分为中央仪表组、左侧的控制面板和右侧的信息娱乐屏幕。第二个称为 Pilot Panel 的屏幕位于下方，用于控制空调设置等。虽然屏幕看起来很漂亮，但一些早期示例中的软件已被证明有点滞后。

8. 凯迪拉克曲面 OLED 显示屏（38 英寸）

与 Lucid 一样，凯迪拉克在最新的 Escalade 中将多个显示器组合成一个单元。曲面 OLED 显示屏整体尺寸为 38 英寸，与凯迪拉克之前所做的任何事情都不同。像许多这些大型显示器一样，​​它最初看起来有点压倒性。值得庆幸的是，凯迪拉克成功地创建了一个直观的设置，其中包含清晰的图形和快速响应的逻辑菜单。16.9 英寸的触摸屏位于仪表板的中央，但如果您不想使用触摸屏，下方还有一组物理旋钮。

9. 梅赛德斯-奔驰 MBUX 超屏幕（56 英寸）

尽管 BMW 可能拥有所有汽车中最大的独立不间断屏幕，但没有什么能像 EQS 580 轿车中标配的 Merc 的 56 英寸 Hyperscreen 那样壮观。布局包括一个 12.3 英寸的数字驾驶员显示屏、一个 17.7 英寸的中央触摸屏和一个 12.3 英寸的乘客侧显示屏。

虽然有些人认为 Hyperscreen 有点矫枉过正，但它突破了车内数字化的极限，与此列表中的其他汽车不同。中央和乘客侧显示屏采用 OLED 技术，可在各种光照条件下提高清晰度。虽然一些流媒体服务等还存在缺陷，尽管如此，它仍然是目前市场上最具视觉冲击力的大屏幕布局。

10. 智己 L7 的屏幕（合计 51 英寸）

智己 L7 在车内采用了三块大屏幕来营造车内的科技感，其尺寸分别为 26.3 英寸的中控屏幕+12.8 英寸的功能控制屏幕+12.3 英寸的副驾驶娱乐屏幕，同时其主屏幕和副驾驶屏幕可单独升级，并且显示内容也可 “无界切换”。

在智己 L7 的座舱里，搭载了一套「可升降屏+中枢屏」的方案，并且升降屏幕还采用了左右分段式设计。左侧仪表与中控屏为一块屏幕，右侧的副驾娱乐屏为另一块屏幕，两块屏幕可以在不同的场景下分别升降，但不能完全收起。这套屏幕的升降有几种场景：一是，仪表中控双联屏和副驾娱乐屏可以分别控制升降；二是，在 IM 超跑模式下，所有屏幕会全部降下。

总结：车机和手机的界限将被打破

这里许多数字界面的设计和集成令人印象深刻。我们仍然相信按钮和开关使用起来更容易、更安全、更有触感，特别是对于经常访问的功能。我们感觉到一些制造商牺牲了可用性来吸引消费者。快速、尺寸合理的屏幕和几个关键物理控件的组合似乎仍然是最佳选择。但是我们也要看到，随着芯片技术和软件的发展，车机将必然承载更多的功能。

在未来的时间里，车机和手机的界限将被打破。其中软件的人才也将共同打造车机和手机融合的界面，这个趋势在接下去的时间里将会更加明显。除了必要的物理按钮，随着自动驾驶技术的成熟，大屏幕的车机将成为常态，我们不必为此感到奇怪，科技总是向我们一步步走来，要做的自然是适应。但我们也要向厂商提出要求，无论大屏幕怎么发展，首要还是确保方向盘的安全。