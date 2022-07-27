7 月 27 日，携程集团发布 “LESS·碳中和计划”（LESS 为 “Low carbon 低碳、Environment protection 环保、Save energy 节能、Sustainable Development 可持续发展” 的首字母缩写），该计划中携程承诺将逐步实现企业自身运营的全面碳中和，与生态合作伙伴联合陆续推出至少一万个低碳旅行产品。同时，通过携程网站、App 和门店等途径，全面推广低碳旅行知识，带动 1 亿人参与低碳可持续旅行实践。

据介绍，该计划现阶段已有多项落地措施正在进行中。

携程商旅同步打造了 “绿色酒店” 和 “绿色飞行” 相关专题。机票方面，携程集团旗下品牌 Trip.com 和 Skyscanner 与气候技术公司 CHOOOSE 合作，为旅客提供更环保的出行选择，以计算和抵消其搭乘航班所产生的碳排放。携程酒店推动大住宿行业的可持续发展，支持酒店不主动提供一次性用品，联合更多伙伴打造低碳入住体验产品。度假业务方面，携程与不同类型合作伙伴展开了广泛合作，助力首批 5 大国家公园开启全球首发团计划；随着露营、徒步等活动的迅速走红，携程也正在与供应商联合开发无痕露营、绿色徒步骑行等产品。

“LESS 碳中和计划” 发布的同时，携程生态旅游微纪录片《行走的绿色》正式上线第一集。该片由携程与美国国家地理联合打造，由外籍记者穆小龙担任主持人，每期节目前往一个目的地，与当地环保专家和旅游达人一起寻找可持续的旅行和生活方式，探索中国都市和乡野之美。