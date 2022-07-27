根据 IDC《2021 下半年中国商业智能软件市场跟踪报告》，2021 下半年中国商业智能软件市场规模为 4.8 亿美元，2021 全年市场规模达到 7.8 亿美元，同比增长 34.9%，与 2020 年相比市场增速大幅提高。
IDC 预测， 到 2026 年，中国商业智能软件市场规模将达到 20.2 亿美元，未来 5 年市场年复合增长率（CAGR）为 20.8%。出于对数据安全、行业监管、合规性要求等因素的考虑，在短期内中国大部分企业依然会选择本地部署模式的商业智能产品。预计到 2026 年，本地部署模式在中国商业智能软件市场的占比仍达到 80.9%。
2021 年全年，中国商业智能市场前 10 名厂商共占 66.2%。过去一年的市场格局没有明显变化，但相比于国际厂商，本土厂商的市场活跃度更高：
- 帆软：2021 年重点深入拓展细分行业的商业智能场景和解决方案，积累了大量行业头部客户；并推出了 FineReport 11.0 新版本产品，加速 BI 领域数据治理、开放互联及可视化新发展，提供一站式数据应用解决方案。
- 永洪科技：2021 年加强了渠道合作和生态体系建设，持续聚焦于 “面向业务人员的敏捷 BI” 工具，并先后推出了桌面端的 Yonghong Desktop 和服务器端的 X+Viewer 两款免费产品，进一步降低产品部署、使用成本，并快速获得了大量用户和应用场景。
- 百度：SugarBI 版本更新至 V4，新增宏变量、表计算、数据门户、自助取数、数据血缘等产品功能，并上线了包含自动分析、异常分析的数据智能功能，向预测分析领域探索。
- 思迈特软件：2021 年发布了 Smartbi v10.5 新版本，新增和优化了数据模型、自助 ETL、交互仪表盘、电子表格等数十个功能，同时还新增了 “指标管理” 和 “对话式分析” 两大功能，提高了产品的易用性、美观性、安全性和智能性。
- 浪潮通软：聚焦政企行业客户，有较强的实施和定制开发能力，能为客户提供数据治理、数据集成、数据可视化、业务分析、仿真、优化等智能应用在内的一体化解决方案，能满足大型企业客户的复杂需求。