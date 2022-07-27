根据 IDC《2021 下半年中国商业智能软件市场跟踪报告》，2021 下半年中国商业智能软件市场规模为 4.8 亿美元，2021 全年市场规模达到 7.8 亿美元，同比增长 34.9%，与 2020 年相比市场增速大幅提高。

IDC 预测， 到 2026 年，中国商业智能软件市场规模将达到 20.2 亿美元，未来 5 年市场年复合增长率（CAGR）为 20.8%。出于对数据安全、行业监管、合规性要求等因素的考虑，在短期内中国大部分企业依然会选择本地部署模式的商业智能产品。预计到 2026 年，本地部署模式在中国商业智能软件市场的占比仍达到 80.9%。

2021 年全年，中国商业智能市场前 10 名厂商共占 66.2%。过去一年的市场格局没有明显变化，但相比于国际厂商，本土厂商的市场活跃度更高：