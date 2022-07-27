据外部测试，Northvolt 旗下的 Advanced Technology Group，即被收购的 Cuberg 公司，在下一代锂金属电池方面取得了突破。这些将主要用于电动航空。根据 Nothvolt 的说法，随着一轮性能测试现已完成，Cuberg 已经证明它在克服在锂金属电池中实现长电池寿命的长期挑战方面取得了突破。这家瑞典公司于 2021 年 3 月收购了这家美国初创公司。

具体来说，第三方验证表明，Cuberg 的 5.1 Ah 电池，能量密度为 380 Wh/kg，可实现 672 次循环的使用寿命。换句话说，在能量含量下降到原始值的 80% 之前，电池被充电和放电 672 次——该值被业界普遍接受为电池第一个寿命结束的值。在那之后，电池仍然可以在回收之前进入第二次生命应用。

根据新闻稿，该电池 “在典型的实际要求条件下进行了测试，包括环境温度”。“总体而言，结果表明，这是世界上性能最高、寿命最长的锂金属电池，在具有商业代表性的电池尺寸上进行了独立验证，”Northvolt 说。

“电池循环寿命是电池的关键性能标准，影响着我们客户的广泛优先事项。虽然锂金属电池的能量密度大大超过了传统锂离子电池，但低循环寿命历来限制了锂金属电池的吸引力，”Cuberg 创始人兼首席执行官 Richard Wang 说。“最新结果证实，Cuberg 的锂金属技术可以满足最苛刻的移动应用的所有关键性能要求。”

然而，5.1 Ah 电池还没有达到公司认为客户应该收到的水平。据 Northvolt 称，Cuberg 的下一步将是开发和验证 20 Ah 电池，“旨在作为其航空航天客户的商业形式”。在被 Northvolt 收购后，Cuberg 扩大了其在旧金山湾区圣莱安德罗的生产设施，并通过这些设施证明了锂金属电池可以使用与当前锂离子电池相同的生产工艺来制造。

此外，Northvolt 和斯道拉恩索签署了一项开发协议，以开发一种可持续电池，其阳极使用来自北欧森林木材的木质素硬煤制成。斯道拉恩索将提供其基于木质素的阳极材料 Lignode，该材料来源于可持续管理的森林，而 Northvolt 将推动电池设计、生产工艺开发和技术扩展。

木质素是一种存在于旱地植物细胞壁中的植物聚合物。树木含有 20% 至 30% 的木质素，可作为天然的强力粘合剂。根据新闻稿，它是世界上最大的可再生碳源之一。斯道拉恩索的生物基碳材料中试工厂位于芬兰苏尼拉生产基地，自 2015 年以来，该工厂已开始工业化生产木质素。年产能为 50,000 吨，使斯道拉恩索成为全球最大的牛皮纸木质素生产商。