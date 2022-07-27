动点出海获悉，马来西亚电子钱包 Touch’n Go eWallet 运营商 TNG Digital 近日宣布，获得了 1.6839 亿美元的股权融资。截至目前，该公司在过去 18 个月筹集到的资金总额达到了 2.2 亿美元。

据透露，本次投资活动由 Lazada 领投，并由 TNG Digital 的现有投资者和其母公司 Touch’n Go Sdn.Bhd 追加投资。

针对最新资金，该公司表示将主要用于接下来的业务拓展和规模扩大，并计划采取措施来升级自身数字金融服务品类。

TNG Digital 成立于 2017 年，这个位于马来西亚的金融科技公司是由 CIMB 银行集团和蚂蚁集团等共同参股组建的合资企业，建立之初是为了让更多用户能接触并享受到普惠包容的新型支付解决方案，并为当地的数字金融生态建设做出贡献。

据悉，此次投资活动也意味着目前市场上电商、数字支付及其他金融服务领域的企业正开展强强联合。Lazada 就此表示，快捷高效的金融服务是提升客户感受的关键，它希望能借助此次合作伙伴关系达成的业务往来为中小微企业以及零售商等个人用户提供高质量的无缝支付体验。

TNG Digital 进一步表示，背靠母公司 TNG 的品牌形象和在全球支付领域的领先地位及强大用户基础，再依托蚂蚁集团的专业知识和配套服务，该平台如今已自主搭建了 TNG eWallet 等一系列金融基础设施来帮助人们提高支付效率。

数据显示，TNG eWallet 目前仅在马来西亚地区已有超过 1600 万用户。