根据 TrendForce 集邦咨询发布的调查报告，今年第二季全球电视出货量达 4517 万台，季减 5%，年减 6.8%，是 2012 年以来，除了自疫情刚爆发之际生产大乱导致出货大幅衰退，首次第二季出货量低于 4600 万台的新低纪录。欧美地区经济受到高通胀与升息的双重打击，加上中国受疫情影响，使电视三大主要销售地区分别面临不同层面的经济问题，严重打击整体出货与销售。其中以欧美为主要销售地区的三星和 LG 电子第二季的电视出货量下修幅度近 3 成，加上两大品牌市占率近 32%，对市场影响甚巨。

TrendForce 集邦咨询进一步指出，今年全球持续笼罩在高通胀的环境下，上半年电视出货量达 9272 万台，年减 5.8%。受到通胀与俄乌冲突持续影响，消费者预算缩减导致电视销售不如预期，造成库存水位攀升，下半年电视出货旺季不旺已成定局。因此 TrendForce 集邦咨询再次下调今年电视出货量至 2.02 亿台，年减 3.8%。虽然品牌积极创造新的促销机会，但若结果不如预期，不排除全年出货量仍有下修至 2 亿台以下的风险。

国际品牌出货不如预期，海信集团跃升成为 LCD 电视第二大品牌

今年电视面板价格和航运费用皆有显著的下跌，有助于品牌增加终端市场的促销活动。但欧美地区笼罩在高通胀的环境下，终端买气不佳库存持续攀升，因此去化库存已是品牌今年首要目标。三星和 LG 电子两大电视品牌主要销售地区为北美和欧洲，分别占其出货量近 5 成，首当其冲。三星电子今年将面临 3800 万台出货保卫战，年减 8%。LG 电子虽然在 OLED 电视出货量维持小幅成长，但受到 LCD 电视需求快速滑落，全年出货量难逃衰退命运，达 2574 万台，年减 11.6%，使得 LG 电子首次在 LCD 电视出货排名滑落至第四名。

海信挟子品牌 Vidda 主打高性价比产品，在中国市场成功获取年轻与小资族群的喜好，预估可带动海信今年出货量达 2276 万台，年增 4.3%，不仅是五大品牌唯一成长的品牌，同时首次站上 LCD 电视出货第二名的位子。TCL 近年积极耕耘海外市场，目前外销比重已达 75%，但今年遭逢欧美地区需求不振，间接影响 TCL 出货量达 2180 万台，年减 3.6%。小米虽然内销市占率逐渐被 Vidda 抢食，所幸今年印度市场需求回温，支撑今年出货持平坐收，达 1306 万台。

OLED 电视市场受 LCD 电视面板降价挤压，今年成长幅度收敛至 7.8%

今年电视终端销售疲软，但在面板厂新产能仍持续挹注下，造成电视面板和整机供需比例扩大至 35%，是近 5 年供过于求最为严峻的一年。造成 LCD 电视面板价格自去年下半年持续下跌，这一年的跌势让 LCD 电视价格不仅是跌破 2019 年的低点，同时贯穿现金成本。TrendForce 集邦咨询预估，LCD 电视今年出货量约 1.95 亿台，年减 4.1%。

反观 OLED 电视主要供货商 LG Display 今年透过产品规格提升维持报价，却造成 OLED 与 LCD 电视面板价差持续拉大。以 55 吋 UHD 面板价格而言，这一年内两者价差从 1.8 倍扩大至 4.8 倍，除了造成今年三星电子推迟量产时程，同时也让 OLED 电视年增率收敛至个位数，仅 7.8%，达 723 万台。其中 LG 电子在 OLED 电视市占率达 58%；SONY 维持 2 成；三星电子最终因推迟白光 OLED 电视上市一年，今年仅剩 QD OLED 撑腰，市占率达 6%。