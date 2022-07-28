为助力中国游戏开发者出海破局，发现新增长机遇 ，7 月 28 日，Google 举办了 2022 年 Think with Google 游戏专场，与业界分享 Google 对游戏行业的最新洞察。会上，Google 中国大客户部游戏行业副总裁邓辉表示，随着疫情防控进入常态化，后疫情时期，全球手游市场呈现许多新趋势。

Google 认为，较过去 2 年的高增长相比，2022 年海外游戏市场增速放缓。受大环境影响，中国游戏厂商的出海增速过去一年同步趋缓。但海外市场整体上扬趋势并未改变。Data.ai 数据显示，较 2019 年 Q1 相比，2022 年 Q1 海外移动游戏用户下载量、用户支出和用户时长等均实现了可观增长。

用户趋势方面，根据 Google 联合市场调研公司益普索发布的《2022 全球手游玩家需求变化洞察》表明，后疫情时期，用户花在手游上的时间趋减，但在有限的时间中，玩家更重视学习成本，期待加速成长。用户调研显示，有 36% 的玩家愿意为加快游戏进程付费。

此外，海外玩家的产品需要和体验也水涨船高。玩家们寻求多元高效的游戏体验。《2022 全球手游玩家需求变化洞察》显示， 66% 的玩家注重游戏玩法、故事、角色的丰富程度；52% 的玩家乐于为游戏带来的社交互动付费。

面对以上新趋势，中国游戏开发者如何 “破局” 才能在潜力巨大的海外市场分得一杯羹，对此，邓辉分别从品类、市场区域和终端三个方面分享了 Google 的洞见：

游戏品类方面，考虑全品类布局，进军高增长赛道。Google 认为，中国开发者可根据自身情况布局赛道；考虑品类融合拓圈，利用玩法创新来打造下一款爆款游戏。同时，关注是否有更好的品类赛道值得突破。对于中国一线游戏公司来讲，全品类布局实现跨越也值得尝试。

市场区域方面，深挖中东、拉美等新兴市场。除了传统美日韩市场，Data.ai 数据显示，近年来，中国开发者在中东、拉美、土耳其等新兴市场的 IAP YoY 增速较高；东南亚、中东、非洲等市场的市场份额也相对显著，这些新兴市场的增长潜力值得深挖。

终端方面，跨端市场潜力大，精品游戏出海考虑 “多端并举”。Newzoo 数据显示，62% 的手游玩家会选择跨端玩游戏。同时，相对于移动端 44% 的海外游戏市场收入份额占比，PC 端不足 5% 和主机端不足 1% 的比率，意味这两端未来还有更大上升空间。Google 发现，PC 版本更会给整体收入带来 5%-15% 的增长，因此，中国开发者可以尝试从手游 PC 化入手，快速发行已成功的手游 PC 版本，获取新增长突破口。