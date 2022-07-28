合成生物固氮技术开发平台北京绿氮生物科技有限公司（简称 “绿氮生物”）宣布完成由源码资本投资的千万元种子轮独家融资，本轮融资将用于高通量筛选实验室搭建及团队组建方面。

创立于 2022 年 6 月的绿氮生物，旨在围绕国家农业生产的重大需求，推动合成生物固氮技术的产业化，为我国乃至全球农业生产提供高效、绿色的生物氮素供应新方案，以达到降本、节肥、稳产、增效的目标，实现生物氮肥逐步替代化学氮肥的愿景，助力全球农业与生态可持续。

世界经济论坛 (WEF) 于 2021 年 11 月发布《2021 十大新兴技术》中，合成生物技术被誉为影响世界未来的颠覆性技术之一，其在农业中应用将为世界性农业生产难题提供革命性解决方案，培育农业碳经济和氨经济等生物经济新形态，引领细胞农业、低碳农业和智能农业等新动能和新业态革命。

氮素是植物生长的必需元素之一，也是农业高产稳产的限制因子。根据国际肥料工业协会（IFA）数据，全球化学氮肥需求将维持每年 1.2% 的增速成长，2024 年将增加到 1.83 亿吨。由此带来一系列问题，包括：氮肥产业链造成巨量碳排放、氮肥过度施用破坏生态环境、氮肥价格上涨威胁粮食安全等。通过生物固氮为农作物提供氮源，是最节能、环保、生态友好的氮素供应方式。

绿氮生物依托 AI、数据科学、自动化等方法，将海量的基因、菌种、种质数据资源，与高通量筛选、生物算法、合成生物学、发酵工程等专业领域有机结合，建设面向未来的生物固氮技术开发平台。绿氮生物将开展生物固氮模块的适配性、人工固氮线路的系统优化以及高效固氮体系的田间应用等研究，突破 “新型固氮产品的先进智造工艺”，开发一系列生物固氮产品。

在技术储备层面，绿氮生物试验开发高效固氮菌氮肥替代能力与欧美头部公司产品基本属于同一水平，对比欧美同类产品极具性价比优势。

目前，公司已储备了数万种菌种资源及底盘细胞，拥有合成固氮元器件等相关专利近 20 项，具备了商业化转化的基础，可迅速进入产品化的验证和评价，推向生产放大，为高效固氮体系应用于农业生产提供重要的示范技术支撑。

绿氮生物创始人兼 CEO 马瑞强表示，近 20 年来国家重大专项等项目持续支持生物固氮领域，已培养出一支研究生物固氮的高精尖科研团队并形成丰硕成果。目前全球固氮微生物产业正在进行新一轮的技术创新，一旦取得突破并广泛应用于农业生产，势必将改变目前农业施肥的格局，我国生物固氮技术的商业化验证、评估、产品化迫在眉睫。

绿氮生物已形成一支生物固氮领域的前沿队伍，下一步将搭建高通量筛选实验室，逐步推进形成固氮产品，开展相关固氮能力评价，同时持续招募微生物资源创新、智造工艺、产品评估、自动化创新版块具有实践经验的优秀科研人才。

源码资本向桐表示：“农业是我们持续关注的投资领域，在近年以科技为支撑，走内涵式现代农业发展道路的背景下，农业领域正在经历很多创新驱动带来的供给侧变革的机会。生物固氮技术有机会改变过去传统化学氮肥利用率低，土壤板结，污染严重等问题，有机会用创新的技术，不仅能够减少化肥使用，提高作物效率，还大幅减少碳排放，符合农业可持续发展需求。源码资本看好绿氮生物团队在生物固氮领域的专业高度，以及创始团队的创业者精神，将与绿氮团队一同携手，助力农业科技发展和国家双碳战略落地。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。