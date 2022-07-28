以汽车为灵感的手表和时计并不少见。与本田合作，这款 Seiko Astron 手表的灵感来自于最近发布的 Civic Type R。

与思域 Type R 的内饰一样，Astron 腕表具有运动外观，并融合了红黑元素。表带本身由 Ultra Suede 制成，灵感来自热门掀背车的内饰，整体设计据说唤起了本田的赛车精神。蓝宝石玻璃表圈配有测速仪，可以测量短距离行驶的时间，然后将其转换为当时的平均速度。冠军白，几十年来一直与运动型本田相关联的标志性色调，已用于手表的构造。表盘底座有一个同样受汽车启发的双碳样图案。

在外观下，Astron 同样令人印象深刻。它具有无线电波校正功能，而不是 GPS 同步，无需调整时间和日历。由于 Astron 依靠太阳能充电，因此无需更换电池。该系列中的两种型号都有钛金属表壳；一种是银色，一种主要是黑色。Seiko Astron 手表的售价为 231,000 日元（按目前的价格计算略低于 1,700 美元），并不便宜，但与法拉利同类产品相比，它们是负担得起的。对于本田思域 R 型车迷来说，Astron 的每种型号只有 300 套，比较稀少，目前似乎只在日本有售。