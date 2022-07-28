近日，智能驾驶平台软件公司零念科技宣布完成超亿元人民币 Pre-A 轮融资。本轮融资由博华资本和深创投领投，三家老股东均持续超额跟投，万世资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于人才投入、技术开发、产品优化与市场拓展。

零念科技于 2021 年在上海创立，专注于智能驾驶平台软件，具有自主知识产权的底层和中间件软件技术，构建底层数据与应用平台之间高可靠性、高安全性、高实时性的互联互通，为智能汽车和智能驾驶提供完全自主可控的操作系统、高度可扩展的基础软件平台和定制化解决方案。

本轮领投方博华资本执行董事赵业先生认为：“我们长期看好汽车智能化趋势，车载中间件的需求应运而生。零念是国内真正拥有车规级中间件量产经验的团队，为下一代智能汽车提供软硬件全解耦、高可靠性、高实时性的中间件产品，并与国内头部主机厂/Tier1 开始量产合作，我们相信零念将会成为全球车载中间件的领军企业。”

另一领投方深创投投资总监方爱华博士表示：“第一，整个汽车行业快速向智能化、网联化、电动化方向发展，新的电子电气架构下软件定义汽车的需求逐渐增强，需要更加先进的自动驾驶中间件来实现软硬解耦，预计 2030 年自动驾驶操作系统和中间件市场规模达 80 亿美金。第二，零念科技拥有一支能力互补，具备国际化视野的创业团队，技术团队拥有国际领先的系统论和方法论，是国内为数不多具有大规模量产经验的团队。第三，CarOS 是车规级高实时、高安全的域控软件平台，实现了跨域通信和实时调度，得到了主机厂和各类型合作方的认可，现已开始规模性量产。”

东方富海中小企业发展基金投资副总监杨冠东博士表示：“L2+智能驾驶功能在国内汽车行业加速普及，各大主机厂车型迭代迅速，产生了对智能驾驶中间件非常真实而迫切的需求。汽车产品对安全性、稳定性等具有非常高的要求，全球范围内只有极少数企业具备大规模量产能力，在国内则更为稀缺，柯总团队是目前国内鲜有的具备符合 SOA 架构的车规级智能驾驶操作系统经验的团队。自东方富海 2021 年下半年天使轮投资零念科技以来，公司发展迅速，在技术与产品研发、主机厂/Tier 1 业务合作、生态建设等诸多方面均取得了突出的进展。公司本轮融资，我们选择持续追加并长期看好公司发展。”

达武创投创始合伙人荆涛表示：“达武创投长期关注智能汽车领域，我们认为未来汽车 E/E 架构一定是域融合及中央计算平台，并且未来几年将会逐步实现量产，软件定义汽车的基础是 CarOS，作为汽车大国的中国市场处于起步时期，有巨大的发展空间。零念无论是技术及产品都非常优秀，作为汽车领域一家刚成立不足一年的公司，其产品已经得到了众多主机厂及 Tier 1 的认可，着实让人意外，但仔细了解几位创始人就会发现其实这是必然；基于对行业发展的判断，对零念团队的认可，达武连续加持投资，我们非常看好零念未来的发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。