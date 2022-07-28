Mini 展示了一款名为 Aceman 的电池电动跨界车，以预览高端小型车领域的新概念。关于车辆或驾驶性能的确切数据很少——Mini Concept Aceman 是一项纯粹的设计研究，Mini 认为它预示着新的内饰和材料。

Mini Concept Aceman 长 4.05 米、宽 1.99 米、高 1.59 米——BMW 品牌在新闻稿中仅提及这三个数字。该驱动器是纯电动的，是设计的基础，但 Mini 还不想承诺续航里程或性能数据。

Mini 品牌负责人 Stefanie Wurst 表示：“Mini Concept Aceman 提供了一款全新车型的预览，它在未来车型系列中占据了 Cooper 和 Countryman 之间的位置。” “这款概念车反映了 Mini 如何向全电动未来重塑自我，以及该品牌所代表的意义：电动卡丁车的感觉、身临其境的数字体验以及对最小碳排放的强烈关注。”

正如 Mini Design 的负责人 Oliver Heilmer 所指出的，纯电动汽车的概念让车身设计再次聚焦 “在空间创造性利用原则方面更多地关注 Mini 的传统核心价值”。设计人员不必考虑内燃机、变速箱和排气系统的安装空间，而是能够在更平坦的电池平台上进行构建。“这使得车型在道路上占用的空间很小，同时比以往任何时候都提供更多的舒适性、更多的多功能性和更多的情感，” 海尔默说。

纯电动平台的概念——长轴距和短悬垂——与原始 Mini 的概念不谋而合。在 Aceman 中，设计师也采用这些比例来容纳五个座位和一个行李箱，行李箱在上述 4.05 米长上带有一个大后挡板。Heilmer 的团队还保留了车身的三部分设计，带有深色 A、B 和 C 柱的窗户区域以及强调颜色的车顶。

然而，大多数其他元素已被重新解释。在前部，经典的 Mini 格栅仅被暗示，LED 大灯的棱角明显比以前更大。玻璃表面和车身之间的过渡应该是无缝的，以改善空气动力学。但是，您不会在 Concept Aceman 上找到典型的 Mini 镀铬元素。

Mini 的设计也在内饰中得到了重新诠释——采用了新的材料组合。不再使用皮革；取而代之的是，“明确关注可持续性，精选材料” 已被使用。除了可持续性之外，数字化也发挥着重要作用，尤其是在特有的中央工具方面。Mini 声称是第一家在汽车中安装圆形 OLED 显示屏的制造商。量产车的显示和控制系统将基于最新一代的 MINI 操作系统，该操作系统首次基于 Android 开源项目 (AOSP) 软件堆栈。Mini 表示，这将使车辆中的数字产品得到特别全面的扩展。

Mini 的新用户体验还包括灯光和色彩效果——这可能是为首映观众而选择的引人注目的设计。Concept Aceman 将在 Gamescom 游戏交易会上首次展出，时间是八月份。