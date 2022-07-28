7 月 28 日，小马智行与重工企业三一集团旗下三一重卡宣布，双方将成立合资公司，开展 L4 自动驾驶重卡产品的研发、生产与销售，共同打造高端自动驾驶重卡品牌。

双方将深度整合小马智行的 “虚拟司机” 技术能力与三一重卡在线控底盘和整车开发领域的技术积累，共同定义和开发面向未来智慧物流的车规级、带冗余的 L4 高端智能重卡产品，赋能未来干线物流运输。

合资公司计划将于 2022 年内开始小规模量产交付，2024 年开始大规模量产，几年后年产量将有望突破万辆规模。目前，基于三一新能源卡车平台打造的首辆自动驾驶样车已经开始路测验证。小马智行基于 NVIDIA DRIVE Orin 系统级芯片设计的域控制器也将全面赋能合资公司生产的智能卡车。

小马智行联合创始人兼 CEO 彭军表示：“三一拥有业内领先的重卡生产制造技术，并正在开拓性地布局新能源重卡、智能网联等关键领域，而小马智行拥有自动驾驶领域核心关键技术，已开启智慧物流领域的实践，双方的合作将是打造智慧物流生态闭环的关键。”

三一重卡董事长梁林河表示：“双方的合作是强强联合，优势互补，将为物流业带来革命性变化，大幅提升物流效率和整车安全性，降低物流成本和司机的劳动强度。三一重卡将与小马智行共同打造几个重量级标志性的应用场景，快速落地实际运营而不是停留在样车阶段。”

NVIDIA 汽车事业部副总裁 Rishi Dhall 表示：“小马智行与三一重卡合资公司的成立将成为卡车行业的一个重要里程碑。基于 NVIDIA DRIVE 的赋能，下一代新能源自动驾驶卡车将使运输更安全、可靠，有效应对日益增长的物流运输需求，并逐步减轻对传统能源的依赖。”