动点出海获悉，新加坡 B2B 海运数字 SaaS 平台 Smart Ship Hub(SSH) 近日宣布，获得了一笔 250 万美元的 Pre-A 轮融资。

据透露，本次投资活动由 Ideaspring Capital 和 StartupXseed ventures 共同领投。

针对新资金，该公司表示将用于扩大客户群体，同时多措并举来推动各方企业创收。

SSH 是新加坡一家基于云的数字化服务平台，主张采取按使用付费的定价模式。据悉，SSH 如今正在全球部署海运物流建设，除了为船东、船公司、租赁方、海事保险公司和港务局等提供解决方案外，还利用客船、货船、渔船和石油钻机之类的基础设施以及与用户共享航线、运力及采购渠道等配套服务持续拓展海运物流网络，致力于帮助加快发展航运经济。

据介绍，在 SSH 等海运数字平台出现前，水上运力短缺、运输成本高昂且缺乏自动化远程管理技术等因素导致通航效率低下、流程繁杂且缺乏透明度，整个航运业态亟待改善。

有消息称，SSH 通过将航运途中的数据进行实时传输并自动导入后台，让客户能够借此查看货物是否遇阻和何时可以交付等信息，还可以与货物流转中的各方取得联系并展开协作管理来优化供应链体系。这套系统不仅减少了信息的不对称，还使得运输过程更加高效可视可控。

此外，SSH 平台还能基于智能设备、物联网以及大数据等技术服务用户。它通过在运输船舶或水运工具上安装传感器等收集信息，由此来监测故障，进而及时查找原因并进行干预，此举将大大降低运营成本和维护费用，也能提高运输各环节的安全系数。