7 月 28 日，由一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司 XTransfer 打造的为期一个月的 “XTransfer 2022 外贸普惠金融季” 活动正式收官。本次活动围绕 “小企业，创未来，共创跨境贸易便利化新未来” 为主题，聚焦 B2B 跨境电商、外贸数字化及跨境贸易新未来。这场由 XTransfer 打造的专属外贸人的狂欢季在今年迎来全面升级，携手更多的中小微外贸企业拥抱时代机遇，推动中小微外贸企业发展，助力其释放更大能量。

践行普惠金融 再掀 “福利狂潮”

由 XTransfer 发起的外贸普惠金融季，携手众多外贸生态合作伙伴连续四年倾力打造，已成为中国外贸行业极具影响力的活动，是专属中国外贸企业的狂欢节。作为外贸普惠金融季的优良传统之一，在今年的 “普惠季，福利大放送” 中，XTransfer 为新老客户总计回馈近千万的优惠券，完成了在普惠金融道路上的又一次有力实践!

“宝藏外贸人” 大赛，激活外贸创业正能量

近几年是中国外贸迸发之年，XTransfer 第二次打造覆盖全国范围的 “宝藏外贸人评选” 赛事，搭建了一个让实战外贸人分享故事、探索人生另一种可能的舞台。外贸普惠金融季期间，赛事如火如荼地展开，数百家中小微外贸企业通过短视频形式报名参选，覆盖近百城。

据了解，本次 “宝藏外贸人” 大赛，共有 10 位选手从初赛中脱颖而出，将参与 11 月全国总决赛争夺前三甲。参赛选手们不忘初心、追逐梦想的动人故事，充分展现了中小微外贸人勇往直前的精神风貌，激活外贸创业正能量。

XTransfer 2022未来外贸大会 精彩预告

作为 XTransfer 2022 外贸普惠金融季的重头戏，XTransfer 将于 11 月在广州举办以 “先见·先机·先行者” 为主题的未来外贸大会。据悉，这是国内首届外贸嘉年华，将从中小微外贸企业遇到的挑战和实际需求入手，设置两大主题演讲，带来多角度外贸领域前沿探索，提高其核心竞争力。XTransfer 特邀各级政府领导、战略合作伙伴、知名行业专家以及超 3000 位中小微外贸企业代表，共话外贸行业新生态、新机遇和新未来。据了解，活动现场 XTransfer 创始团队也将集体亮相，发表精彩演讲；除此之外，XTransfer 将发布重磅产品战略，助力外贸人把握数字化时代新机遇。

新一轮数字化浪潮和行业变革方兴未艾，我们能看到这些科技创新正推动中国外贸进一步发展。负起行业担当，推动中小微外贸企业蓬勃发展，XTransfer 在 2022 年外贸普惠金融季实现了顺利收官。让我们一起期待 11 月的未来外贸大会，见证 XTransfer 启航跨境贸易便利化新未来。