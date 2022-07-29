近日，本来生活子公司之一广东本来网电子商务有限公司经过严格审核，顺利通过 SGS 专业审核，并获颁 ISO 22000:2018 及 BRCGS S&D 认证证书。在本来生活发起成立 “科技赋能农产品品质联盟” 一周年之际，本来生活与 SGS 在生鲜农产品品质把控等方面深化合作，探索强化供应链各环节的安全与品质管理，积极履行联盟职责、赋能上游生产端。

▲本来生活网副总经理兼粤闽大区总经理胡晨勇、SGS 中国农产食品部副总监冯小清女士作为代表，共同出席了颁证仪式。 据了解，ISO 22000 食品安全管理体系标准，是国际标准化组织发布的最有影响力的标准之一，适用于食品链中各环节的组织；BRCGS S&D 即仓储与运输全球标准（BRC Global Standard for Storage & Distribution）是全球食品安全倡议组织（GFSI）认可的标准之一。本次认证代表着本来生活网在食品储存和销售环节建立起有效运行的标准化管理模式，为食品质量和安全管理提供了有力保障。

▲本来生活网获 ISO 22000:2018 及 BRCGS S&D 认证证书 本来生活网副总经理兼粤闽大区总经理胡晨勇表示，SGS 与本来生活网在坚守食品安全方面的理念不谋而合，未来双方将通力协作，为每家每户的餐桌提供更多来自全球的优质好食品。

SGS 自 2021 年 7 月成为本来生活发起的 “科技赋能农产品品质联盟” 首批会员单位。目前，本来生活委托 SGS 对 300 多种商品进行风险检测排查，结合数据对重点单品的技术指标进行严格管理。本来生活旗下水果品牌 “蒙自百年古树石榴” 更引入 SGS 独立慧鉴检测，由 SGS 提供全程溯源认证。双方的合作在生鲜电商中率先打造了可全程追溯的品控体系，为生鲜农产品品质树立了行业标杆。本来生活网品控中心总经理胡小龙表示，未来，本来生活将进一步扩大与 SGS 的业务合作范围，在扩展商品检测范围以外，将开展旗下品牌商品溯源合作、SGS-IC Mark 商品认证，并在全国范围持续推进 ISO22000 食品安全管理体系认证、BRC 认证等。此外，双方将充分发挥 “科技赋能农产品品质联盟” 的资源优势，为农业品牌赋能，为农业发展助力。