年内最值得关注的新能源车，比亚迪海豹正式上市，四款车型售价为 20.98 万元-28.68 万元。海豹这款 e 平台 3.0 技术的集大成之作，将于下个月开启新车交付，专属的常州工厂也将开足马力提升产能，对支持海豹的用户予以 “回豹”。

除了价格带来的惊喜，海豹还升级了产品配置，海豹 650km 四驱性能版的用户可通过 OTA 远程升级免费获得 iTAC 智能扭矩分配系统，让普通用户轻松晋级高能玩家；并且对于大家关注的全景天幕隔热问题，海豹将全系赠送遮阳帘，给用户更贴心的用车体验。

基于更年轻、更新能源化的 “海洋美学” 的设计理念，海豹传承了 Ocean X 概念车的精髓，造型犀利，车身姿态低趴，具有极致的运动感。短前后悬、长轴距的完美车身比例，让人一眼就可以感受到强烈的运动气息和优雅气质。海豹的内饰风格与外观高度统一，轻盈流畅的曲线轮廓，形式多样的海洋元素，营造出柔和灵动、充满活力的整体氛围。

比亚迪海豹首搭 CTB 电池车身一体化技术，iTAC 智能扭矩分配技术，后驱/四驱动力架构和前双叉臂、后五连杆独立悬架。因为 CTB 技术的赋能，海豹的车身抗扭刚度达到 40,500Nm/°，达到百万级豪车的水平，极大程度地提升车辆的动态极限，可以让后驱/四驱动力布局，前双叉臂、后五连杆悬架的优势充分发挥。

海豹具有 50:50 的黄金轴荷比、低质心、低转动惯量，在弯道中不仅车尾动作更快，车身姿态也更稳定，不仅好开，更好玩。凭借 iTAC 系统，海豹 650km 四驱性能版更可以让大家轻松化身高能玩家，充分享受驾驶乐趣。

作为 e 平台 3.0 技术的集大成之作，比亚迪海豹将为用户带来高品质的驾乘质感和出行体验。目前其订单已经突破了 6 万，是名副其实的海洋 “豹” 款，常州的专属工厂也将不负期待，全力投产，相信比亚迪海豹会以领先的技术和硬核产品实力成为纯电车市场的技术新标杆。