长安深蓝将以用户为中心，提供私人管家式服务。全面采用 “线上线下融合、直通直联、直收车款、价格一致” 的新零售模式，为用户提供愉悦消费体验和全旅程一站式服务保障。长安深蓝 SL03 作为品牌的首款战略车型，不仅拥有极致运动的外观和简洁科技的内饰，更拥有高度先进的智能化体验，必将为用户带来颠覆过往的全新体验，开辟电动汽车时代新纪元。

作为新品牌的开篇之作，长安深蓝 SL03 搭载多项全球首发及行业率先量产的技术，实现了在智能、续航、三电领域的三大超级突破。在本次上市发布会上，共推出纯电版、增程版、氢电版三种能源形式、4 款配置版本的车型，并将提供包含哑光车漆、多种内饰 CMF、运动轮毂、高阶智能驾驶辅助服务等个性化选装来满足用户的多样化需求，新车的官方指导价 16.89-69.99 万元。

同时，还将提供完善的管家服务体系，以全新的营销服务模式带来品牌直连、全链路透明、便捷服务三大价值，让用户轻松购车，无忧用车，享受超越期待的尊享服务体验。长安深蓝 SL03 诞生于 EPA1 全电数字平台，除了全电属性，还将通过超级智能，为用户带来便捷的数字出行体验。

在智能驾驶层面，长安深蓝 SL03 搭载了十余项智能驾驶辅助系统，拥有 6 颗超声波雷达，3 颗毫米波雷达，6 颗高性能摄像头等 15 个传感部件，不仅成像更清晰、定位精度更高，还可以进一步提升整车的安全性。

在配置上，长安深蓝 SL03 三款动力形式的车型均搭载了集成式自适应 IACC，全系标配换道辅助、智能全景影像、AEB 自动紧急刹车等智能驾驶辅助功能，帮助用户减轻驾驶负担，在路况允许范围内解放双脚，同时，还能协助用户时刻关注路面状况，防范于未然，让驾驶更加轻松。

同时，长安深蓝 SL03 还将首发 APA7.0 远程代客泊车系统，订阅该项服务后，车辆将升级至 34 个传感感知硬件，在满足国家相关法规前提下，在用户主要使用场景实现记忆泊车、远程挪车、遥控泊车等功能，如同一位经验丰富的 “影子司机” 随行，全方位满足用户在不同场景下的泊车需求。

据悉，支持订阅 NID3.0 领航智驾辅助服务和 APA7.0 远程代客泊车服务的车型将于上市之日起接受预定，并预计于 12 月 31 日后陆续启动交付和开放服务订阅。

除了智能驾驶辅助系统，长安深蓝 SL03 还为用户打造了多感官、全场景的智能座舱，是全球最早搭载 8 核高算力超强车机芯片 1.2.1 基线及安卓 11 操作系统的量产车型。芯片采用了行业最精密的 7nm 制程工艺，拥有更多的计算单元和更强的处理器性能，运算速度可达 360 万次/秒。同时，车机 RAM 内存达到了 12G，ROM 内存达到了 128G，综合性能比肩不少高端手机。

基于强大的底层能力，长安深蓝 SL03 的智能座舱拥有无限功能及场景拓展能力，支持蓝牙/NFC 无感入舱、3D 全息人脸登录等功能，还将提供包含隐私模式、恒温座舱、小憩模式在内的 10 种全座舱情景模式，智能交互系统可根据当下车辆状态，自动推荐相关情景模式，一键启动，全仓响应。无论是日常通勤、朋友聚会还是家庭出游，用户都能轻而易举地找到适宜之选。

长安深蓝 SL03 还搭载了 AR-HUD，成像界面为前方 8.5 米成像距离等效 61 英寸屏幕，通过与智能驾驶和车载系统的深度融合，将主驾视野区域化身为集科技感、安全性、娱乐性于一体的智能信息屏，用户在驾驶过程中视线不用偏转即可了解路况基础信息，更加便捷安全。

此外，14.6 英寸向日葵屏也是行业首创之举，可自动随驾左右 15°偏转，屏显功能可见即可说，专属语音系统支持超强连续对话以及模糊语义识别，导航、听音乐、温度调整等车辆控制，能动口的无需动手，为用户带来有温度的智能出行服务。

在数字化、智能化出行体验的基础上， 长安深蓝 SL03 还实现了续航的突破。在 CLTC 工况下，纯电版提供 515km 和 705km 两个版本， 705km 版本稳居国内续航水平的第一梯队。515 续航版最高功率可达 190kW 以上，电耗可低至 12.3kWh/100km 以下，和特斯拉 Model 3 百公里最低电耗水平几乎相当，可以为用户带来更强的用车经济性。

在 CLTC 工况下，长安深蓝 SL03 增程版拥有超 1200km 综合续航以及超 200km 的纯电续航，馈电油耗可低至 4.5L/100km 以下，短途用电，长途增程，没有里程焦虑，出行更自由。

低能耗、长续航的电动化出行体验，不仅面向用户当下的出行场景，更面向双碳战略下未来的出行布局。长安深蓝 SL03 氢电版车型满氢满电续航里程可达 730km，馈电氢耗可低至 0.65 公斤/100km 以下, 还可实现 3 分钟超快补能，用未来的技术为绿色出行赋能。

在三电技术层面，长安深蓝也实现了突破，“五年磨一剑” 打造了全球首个全赛道纯电驱动专用平台——EPA1 平台，以高效率、高性能、高智能、高安全成就了全电数字轿跑长安深蓝 SL03。

长安深蓝 SL03 搭载长安新一代超集电驱，通过深度集成 All in One，提升了整车空间和重量的有效利用率，让兼顾全电和后驱的设计理念得以落地，满足了用户不同场景的出行需求，还达成了超过 95% 的系统最高效率，领先行业平均水平。

在超集电驱的基础上，长安深蓝 SL03 还加持了全球首创的微核高频脉冲加热技术，用户在家即可通过手机 APP 一键启动，实现超低温度下的极速加热，冬季出行无需等待，也无需担心出现起步弱、动力响应迟钝、加速困难等问题，极大缓解了极寒天气下的电动用车体验。

在电池安全层面，长安深蓝以保护人身安全为目标，基于 EPA１平台，研发了 iBC 数字电池管家系统，通过２类数字预控管理技术群及７类数字温控管理技术群，实现了电池管家的概念，以全方位的主被动安全服务重新定义出行安全。

此外，长安深蓝还搭载了国内首发的智能整车域控制器 “长安智慧芯”，集成了超过 1500 个核心器件，同步通信速率达到行业内领先水平，3 分钟即可实现车控类软件 OTA 极速升级，还能为用户来更精准的远程诊断、更高效的能量管理策略以及更准确的里程计算服务，在软件定义汽车的时代，享受到高质量、高性能的用车体验。

除了智能、续航以及三电领域的三大突破外，长安深蓝 SL03 还拥有 0.23Cd 超低风阻、森林空气净化系统、5.9s 百公里加速，V2L 外放电等百项价值实力，经历了千万公里级可靠性专项验证，通过新品牌、新平台、新技术、新产品、新服务塑造了 20 万级纯电轿车市场的价值标杆，也将进一步拓宽新能源行业的市场空间，开启中国电动汽车品牌的崭新时代。