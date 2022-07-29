近日，印尼运营商 Telkomsel 与华为签署了 5G City 联合创新合作备忘录，双方将共同开展 5G 最新技术和应用的研究验证及部署，提升比特能效，使能 5G 极致体验并共同探索 5G2B 业务。

Telkomsel CTO Nugroho 和华为公司 Telkomsel 系统部部长王栩签署谅解备忘录。Telkomsel 总裁 Hendri Mulya Syam、Telkomsel IT 总监 Bharat Alva、Telkomsel 技术规划与转型总监 Wang Soon Nam 和华为常务董事汪涛、华为亚太地区部总裁林柏枫、华为印尼代表陈旻和华为印尼运营商 BG 总裁王本治等出席签约仪式等出席签约仪式。

Telkomsel 作为印度尼西亚首个推出基于 2.3GHz 5G 服务的运营商，为包括雅加达在内的九大城市带来了全新的 5G 服务。2.3GHz 频谱作为 5G 黄金中频之一，是兼具 4G 高分流比和 5G 高速体验的黄金两栖频谱，目前已经在全球 73 家运营商，49 个国家和地区进行部署和应用。

在当前 5G 的战略建设阶段，Nugroho 相信，依托”5G City” 为载体，Telkomsel 与华为的联合创新将推动无线最新技术方案最快在印度尼西亚验证和落地，实现 4G 到 5G 时代的步步领先，使能 5G 极致体验，惠及更多消费者。

王栩表示，华为将利用业界领先的 Massive MIMO 等 5G 解决方案技术和丰富的商用实践经验，助力 Telkomsel 5G 领先体验，构建最佳的 5G 基础设施，为当地消费者和企业市场提供高质量的连接和服务。