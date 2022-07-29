根据国际数据公司（IDC）发布的手机季度跟踪报告，2022 年第二季度，中国智能手机市场出货量约 6720 万台，同比下降 14.7%。上半年国内智能机市场出货量约 1.4 亿台，同比下降 14.4%。

2022 年第二季度五大智能手机厂商市场表现

Honor 在第二季度排名国内市场出货量第一。在新品荣耀 70 系列上市的带动下，继续维持了高速增长的势头。其他产品系列中，畅玩 30 系列、Play 6 系列等普惠型产品成功抓住了入门级市场需求；同时，Magic 4 系列等产品，也在高端市场（600 美金以上，不含税基准，下同）帮助荣耀持续扩大市场份额。

vivo 位居第二，19.1% 的市场份额环比第一季度亦有所提升。得益于 iQOO 旗舰系列在 6 月线上市场的良好表现，以及 vivo X 系列新品在线上与线下市场所获得的高认可度，vivo 在第二季度的高端市场份额达到了近一年来的最高点。

OPPO 继续延续了 Reno、A 系列的爆款策略，Reno 8 系列、A57 等热门产品单季度出货量均超过两百万部。其中，Reno 8 系列帮助 OPPO 继续在第二季度国内中端市场（200-400 美金，不含税基准）保持领先的地位。

Xiaomi 在第二季度出货量约 1050 万部。自 5 月份开始，随着市场大盘的回暖与促销季临近， Redmi K 系列、Redmi Note 系列成为了小米的主要驱动力。另外， “6.18” 期间的价格调整，也助力高端价位段小米 12 系列的销量增长。小米市场份额相比上个季度同样有所提升。

Apple 在 “6.18” 期间，通过京东等主要渠道对 iPhone 13 给出了较大幅度的降价，同时亦调整上一代产品在线上渠道销售中的占比。利用这些策略，将 iPhone 13 打造成为 “爆款”。iPhone 13 在第二季度占据 Apple 出货量 6 成以上，帮助 Apple 在市场大盘低迷的背景下，依旧获取了同比正增长的表现。

折叠屏成为市场亮点

上半年，国内智能手机整体市场呈现低迷状态，但折叠屏细分领域保持了高速增长的态势。2022 年上半年，国内折叠屏产品出货量超过 110 万部，同比增幅约 70%。

分厂商来看，虽然供应受限，但华为依旧凭借强大的品牌与产品力，占据国内折叠屏市场超过 63% 的份额；OPPO 凭借 Find N 具有显著差异化的产品设计，以及较强的价格竞争力，位列折叠屏市场第二的位置；三星的 Z Flip3，Z Fold3 两款产品已接近生命周期尾声，排名第三；荣耀、vivo 的供货策略相对保守，分列第四、第五位。

IDC 认为，上半年国内智能市场低迷，除去疫情反弹、封控等 “外因” 影响消费者预算之外，中高端产品缺乏足够的差异化，使用体验难以打动消费者也是重要的 “内因”。在逆风市场环境中，折叠屏产品平均单价虽远高于平均水平，且部分软件体验仍有较大提升空间，但该细分市场能够快速增长， 甚至部分产品依然呈现供不应求的势头，体现出拥有足够差异化的产品，依然可以打动消费者。因此，未来整体市场虽然挑战巨大，但专注于产品体验的提升，仍将是行业参与者应重点关注的方向。