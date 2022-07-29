荷兰太阳能汽车公司 Lightyear 与瑞典制造商 Koenigsegg 达成开发合作。该公司以其极其强大的跑车而闻名，其技术将被纳入大众市场车型 Lightyear 2。Lightyear 表示，尽管科尼赛克的超级跑车最多是混合动力车，而迄今为止还不是纯电动跑车，但科尼赛克 “在开发可持续移动技术方面也有着悠久的历史”。

公告中并不清楚科尼赛克将贡献哪些技术和组件。年初，这家瑞典公司推出了一款采用 “径向磁通技术” 的自主研发电动机，预计在仅重 30 公斤的情况下可实现 250 kW 的输出功率和 600 Nm 的扭矩. “径向磁通技术” 是轴向磁通和径向磁通电机的混合体。

科尼赛克为其价值数百万美元的 Gemera 跑车开发了电动驱动系统。然而，Lightyear 2 将以 30,000 欧元起的价格作为大众市场型号提供。据报道，生产计划于 2024 年或 2025 年开始。

“科尼赛克是高性能跑车领域食物链的佼佼者，”Lightyear 首席执行官兼联合创始人 Lex Hoefsloot 说。“我一直很欣赏他们融合了令人难以置信的性能、设计和可持续技术——这种伙伴关系表明我们显然走在正确的轨道上。”

Koenigsegg 首席执行官兼创始人 Christian vom Koenigsegg 表示：“汽车行业正在经历向可持续燃料和技术的大规模过渡。Lex 和他的团队开发了变革性技术，与 Lightyear 的合作将确保我们的产品始终处于领先地位，这对我们的客户来说是个好消息。”