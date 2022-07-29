动点出海获悉，菲律宾企业管理技术平台 Packworks 近日宣布，获得了一笔 200 万美元的种子轮融资。

据透露，本次投资活动由 Fast Group 和 CVC Capital Partners 联合领投，并由 ADB Ventures、Arise、Techstars 和 IdeaSpace Foundation 参投。

针对新资金，Packworks 表示将用于完善自身平台上的企业 ERP 系统。此外，该公司还在开发搭建添加了新功能的 APP，由此来扩充产品品类，不断提升用户体验感。

Packworks 由 Ibba Bernardo 和 Bing Tan 创立于 2018 年，是菲律宾的一家企业管理一体化解决方案供应商，主要通过简单易操作的 B2B 平台将店铺、金融机构、供货商和顾客联系在一起，由此帮助店主或企业管理者方便快捷地开展经营活动。

此外，该公司还积极寻找各行业的合作伙伴，以便为用户提供贷款、电子支付和微型保险等其他服务。

据介绍，Packworks 的 ERP 系统平台可以对多方信息进行整合集成和有效传递，进而让店铺或企业的资源在购、存、产、销、人、财、物等方面得到合理配置与充分利用，用户基于这一系列服务将快速提高管理水平和经营效率。

有消息称，Packworks 服务的门店数量已从 2019 年的仅仅 220 家激增到了 2021 年的 13 万家，GMV 在此期间也从 40 万美元扩展到 1.39 亿美元。该公司表示，它如今还在逐步规划部署业务网络，致力于帮助更多区域的用户持续共同成长，其目标是到 2022 年底服务超过 22 万家店铺，这一数字到 2023 年底预计可能突破 50 万。