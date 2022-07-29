根据 Strategy Analytics 发布的的最新研究报告，2022 年 Q2 全球智能手机出货量同比下降 7%，至 2.91 亿部。三星以 22% 的市场份额高居全球智能手机市场榜首。苹果以 16% 的市场份额排名第二，是过去十年来 Q2 的最高表现。小米、OPPO(包括一加)、vivo 保持在前五名。

Strategy Analytics 高级总监隋倩表示：“2022 年 Q2，全球智能手机出货量同比下降 7%，至 2.91 亿部。这是智能手机出货量连续第四个季度同比下滑。新冠疫情和地缘政治问题对今年 Q2 智能手机市场产生了不利影响。与此同时，不利的经济状况继续削弱消费者对智能手机和其他非必需品的需求。”

Strategy Analytics 总监 Woody Oh 补充道：“2022 年 Q2，我们估计三星智能手机出货量为 6300 万部，并以 22% 的市场份额高居全球智能手机市场榜首。这是其自 2020 年以来市场份额最高的 Q2 业绩。三星全新推出的旗舰产品 Galaxy S22 系列的需求持续强劲，尤其是价格更高的 S22 Ultra 机型。2022 年 Q2，苹果 iPhone 全球出货量为 4800 万部，同比增长 3%，占全球市场份额的 16%。这是过去十年来苹果 Q2 市场份额最高的一次，而中国领先品牌在国内和海外市场都表现低迷。苹果该季度业绩不错，iPhone 13 系列在美国、中国和其他关键市场的销量持续增长。”

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯补充道：“小米在 2022 年 Q2 出货量为 4000 万部，以 14% 的全球市场份额位居第三，低于一年前的 17%。小米受到欧洲地缘政治不确定性的影响。中国和印度市场也给该品牌带来了喜忧参半的结果。OPPO(一加) 在 2022 年 Q2 排名第四，占据了 10% 的全球智能手机市场份额。vivo 以 9% 的全球智能手机市场份额位居第五。OPPO(一加) 和 vivo 在大多数市场都失去了阵地，荣耀和其他智能手机竞争对手在中国和其他市场的 5G 竞争急剧加剧。”

Strategy Analytics 的执行总监 Neil Mawston 补充说：“在 2022 年 Q2，除了前五名之外，其他主要智能手机品牌之间的竞争非常激烈。传音、荣耀、联想-摩托罗拉和华为的表现都优于整体市场，但提供了不一样的模式。传音本季度在非洲地区从三星手中夺回了领先地位。荣耀首次稳居中国市场最大供应商的位置，并在海外市场持续增长。联想-摩托罗拉在美洲地区业绩稳定，在欧洲和亚太地区取得进展。realme 仍在前十之列，但表现好坏参半，在中国、拉丁美洲、中东欧和非洲中东地区的排名有所下降。在十大品牌中，有八个是中国品牌。然而，所有这些中国品牌加起来的年降幅为-13%，落后于整体市场和前两大品牌。”

Strategy Analytics 高级总监隋倩补充道：“我们预计，2022 年全年全球智能手机出货量将同比下降 7% 至 8%。地缘政治问题、经济低迷、通货膨胀、汇率波动和新冠疫情将在 2022 年下半年继续对智能手机市场构成压力。所有这些不利因素将持续到明年上半年，直到 2023 年下半年情况才会缓和。三星和苹果将继续表现出色，保持前两名的位置。中国品牌需要稳定在中国市场的业绩，并探索新的增长引擎，采取措施防止下滑趋势。”