2022 年 7 月 29 日，中国领先的出海数字营销服务商飞书深诺，联合营销商业媒体平台 Morketing，共同举办了 “2022 品牌出海高峰会”。本次活动以 “「点」·出海品牌之所向 「跃」·全球增长之鸿沟”为主题，集结资方与品牌方的数名行业精英，从品牌、平台、服务商多角度共同探讨，如何通过数字化的手段构建出海三大核心竞争力——销售竞争力、品牌竞争力、运营竞争力。活动现场，飞书深诺重磅发布了全新升级的旗下专注电商品牌海外营销的整合解决方案 “飞书点跃BeyondClick” 子品牌（以下用 BeyondClick 指代），以及由飞书深诺集团 Meetsocial Intelligence 出品的提高中国 3C 产品核心品牌竞争力的 《全球智能手机品牌与用户调研》白皮书。

针对本次活动，飞书深诺集团创始人兼首席执行官沈晨岗表示：“在疫情影响下，全球电子商务行业呈现积极态势加速发展，虽然现阶段受到产业不利因素影响，但是从长期来看，出海行业仍然具有巨大的价值与潜力。飞书深诺作为出海领军企业，将不断观察和分析行业共性，为出海企业提供更全方位的服务和更深度的赋能。”

探全球化之路，重磅发布专注电商品牌海外营销的整合解决方案

企业出海往往面临 “品牌破圈” 或 “盈利增长” 的两大难题。小型企业不具规模，难以破圈触达用户，大型企业增长强势却盈利困难。究其原因，出海赛道日益拥挤，曾经快速获客破圈的经验难以复制；另一方面，疫情冲击致使物流运输成本飙升，出海政策与平台规则频频调整，行业整体流量红利退去，企业盈利难度加大。

对此，飞书深诺销售竞争力、品牌竞争力、运营竞争力。三大竞争力的投入、执行难度和回报周期逐级递增。“销售竞争力” 是必备项，企业需改变局限于流量的既定思维，重视用户并优化获客成本，进而又快又多地售卖产品。“品牌竞争力” 包括成本、质量、差异化卖点三大要素，能提高复购率，反哺销售竞争力。“运营竞争力” 事关企业出海的永续成长，当企业无法通过前两大竞争力形成稳固优势时，需要通过数字化布局实现精准决策、运营提效。

为赋能更多中国企业全球化，构建竞争力壁垒，飞书深诺在本次高峰会上全新升级了 “BeyondClick” 子品牌，专注为出海企业提供集策略、运营与技术的一站式全链路营销整合解决方案。

BeyondClick 全面升级的品牌标识传递了其包容、整合的理念，以及用一站式服务与国际化视野赋能中国品牌走向世界的愿景。其中，“i” 与 “y” 相呼应，“y” 左侧造型呈交汇状，象征着能量聚合；箭头与右上角的飞升点分别象征着前进与超越。

飞书深诺集团销售副总裁兼BeyondClick负责人李纯妮表示：“BeyondClick 深度服务过海量客户，积累了丰富数字化营销经验。我们致力于帮助成熟出海企业打造差异化品牌，形成竞争力壁垒，完成可持续的高效利润增长。”

无论品牌处于怎样的发展阶段，BeyondClick 均能提供匹配的服务，构建竞争壁垒。在销售竞争力层面，BeyondClick 可通过超 30家宽幅媒体资源采买、专注效果最大化的媒介代投与数据驱动的创意服务，满足品牌对渠道、流量与转化的一系列需求。旗下策略咨询服务、用户调研、市场研究、社媒运营和KOL网红合作等服务，能为企业塑造品牌竞争力，回应品牌对于差异化的关注。深度定制建站、ERP、AI机器人产品、CRM/CDP等运营服务与技术服务则能够以数字化的手段驱动提高运营竞争力。

飞书深诺集团高级副总裁兼首席技术官沈菁表示：“飞书深诺全球技术营销底座，是效率竞争力的核心发动机。目前，技术服务已经形成了成熟的产品矩阵，以跨境私域营销互动AI机器人产品Meetbot为首，结合数据赋能的一站式创意营销平台 Creative Booster、数据整合分析洞察平台 iCenter Pro 等一系列数字化工具，能帮助品牌实现又快又高的利润增长。”

深度洞悉 3C 行业出海趋势，倾情分享《全球智能手机品牌与用户调研》白皮书

3C 行业是中国品牌出海的代表行业，但其竞争同质化激烈，3C 企业在出海赛道阻力重重。得益于飞书深诺旗下行业数据整合分析平台 iCenter Pro 与丰富的客户案例经验，深刻洞察到品牌在数据层面如何利用销售与渠道优势来引导消费者复购。为帮助更多中国 3C 品牌锚定自身全球化发展策略，打造出海品牌竞争力与自身差异化壁垒，飞书深诺 Meetsocial Intelligence 利用集团全面的海外渠道数据接口对海外智能手机消费者开展了深度用户调研，并基于调研结果编撰了 《全球智能手机品牌与用户调研》白皮书，同步于本次峰会上重磅发布。

该项目于 2022 年初启动，对全球 5 个地区，12 个国家，4800 位智能手机用户进行了线上问卷调研，旨在进一步了解当地手机品牌偏好、用户行为特征与触媒习惯，洞察中国品牌的机遇与挑战，帮助中国手机品牌制定因地制宜的市场拓展策略、扎根本土市场，并进一步扩大在国际市场的份额。

集结行业精英，共议出海企业三大竞争力

除了发布子品牌与白皮书，飞书深诺还在本次品牌高峰会上集结了一众出海行业头部企业的大咖，包括电动滑板品牌Meepo Board、时尚潮流珠宝品牌APORRO、消费电子品牌安克创新等出海品牌，以及Meta、谷歌云、Shopify、清波资本等行业生态伙伴，共议出海三大竞争力与行业热点话题。

大会共分为 「探·全球化之路」、「筑·品牌 “护城河”」、「升·数字运营效率」三大板块。在「探·全球化之路」板块，艾瑞咨询研究副总经理吕荣慧以《新时代下，全球化企业的未来竞争力趋势》为题发布演讲，探讨出海品牌未来的竞争点。吕荣慧在演讲中表示：“数字化能力是出海企业实现弯道超车的关键，能够帮助中国出海企业在全球竞争中脱颖而出。通过数字化工具能够有针对性地提高经营效率，更好的理解用户并链接用户，更高效地提升用户感知。”

在「筑·品牌 “护城河”」板块，安克创新副总裁、电商服务事业部总经理吴灼辉分享了企业实战案例，论述了品牌竞争力的重要性。吴灼辉认为，品牌出海已经进入了新探索阶段，应当以终为始、聚焦消费者，打造基于消费者洞察的智能赋能体系，最终实现打造 “下一代全球品牌” 的宏伟愿景。

为进一步深入行业痛点话题，飞书深诺牵头举办了两场圆桌讨论。针对出海企业如何踩准新浪潮这一话题，Meepo Board 创始人兼 CEO 毛力表示，无论境遇如何，回归本源才是解决问题的关键；Meta 大中华区渠道业务副总经理胡蝶认为现在是缔造品牌联结的时代，借助技术的力量，与消费者建立起富有意义的持久关系是品牌生存发展的核心。围绕 Web3.0 时代企业如何布局数字化，谷歌云中国客户工程师经理郑进佳表示，出海品牌的数字化转型之路需要的不是口号，而是生态与技术。

未来，飞书深诺将继续深耕出海赛道，持续帮助中国出海企业加速数字化转型，实现全球化品牌跃升。