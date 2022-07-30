当你是一个超级富有的百分之一时，你几乎可以驾驶地球上的任何东西。同时，有些事情是你无法控制的，比如天气。现在，Prodrive 有一个解决方案，让您可以在舒适的客厅里驾驶一些世界上最快的汽车。这就是他们所说的世界上最漂亮的赛车模拟器。

这个模拟器不是关于特定的软件包（它与 Assetto Corsa 一起提供），而是专注于整个装备的配置和功能方面。它 47,446 美元（39,000 英镑）的价格标签可能听起来并不那么疯狂。毕竟，这只是中档 Camaro 跑车的成本。

该结构的主顶由不少于 16 层的蒸桦木构成，然后涂上亮黑色。悬挂在木结构上的是一个碳纤维操控空间，里面装有驾驶员座椅、屏幕、方向盘和踏板箱。设计师详细说明了想法：

“这个项目有一个非常清晰的愿景——创造一些技术上刺激和视觉上引人注目的东西。我们没有采用类似汽车结构的功能性和成熟路线，而是选择了更抽象、现代和优雅的东西。这个设计很有趣。你知道这是一个模拟器，但你必须再看一遍。宽大的外形和 ‘钢琴黑’ 光泽饰面将赛车模拟器带到了一个全新的地方——它是一件可以优雅地坐在生活空间中的家具。”

集成计算机使用 12GB GeForce RTX 显卡和 16GB 内存。具有 165Hz 刷新率的 49 英寸 5k 曲面显示器也是标准配置。车主可以使用电动踏板盒来获得正确的感觉，并在开车时使用集成的键盘侧键。还包括一套 Bowers & Wilkins PX7 降噪耳机。Prodrive 甚至会带着安装包出现在您家门口，是超级有钱游戏迷的选择。