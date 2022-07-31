装甲车辆是当今世界必不可少的一个需求，但它们已不再是曾经的硬核实用车辆，只讲究硬和外在包裹，而不注重内部的舒适。现在，它们的设计不但是保护乘员，把他们从 A 点运送到 B 点，还讲求极其舒适。现在，可能没有比带有主席包的新 Inkas Cadillac Escalade 更好的例子了。

从外部看，这款 Escalade 很容易在普通车中被发现，这要归功于其更高的车顶，增加了 5 英寸的车舱净空高度。否则，它看起来与普通车辆并没有太大的不同，但是当车门打开时，您会看到与众不同的内饰。

前排座椅和大部分仪表板和控制台都是原创的，但 Inkas 已经完成了几乎所有其他方面的工作。窗户当然是防弹的，前排乘客后面还有一个大型电动分隔器。随着面板降低，后舱的富丽堂皇完全暴露出来。

豪华的首长椅装饰在乘客舱的最后部，内置按摩和温度控制装置。驾驶员分隔区兼作娱乐中心，配有大型隐藏式电视，可在旅途中观看。电动可调桌子和跳跃型座椅也都可以从后排座椅控制。天花板甚至还有模拟自然光的 LED，这样这个拱顶就不会感觉与周围的世界太孤立了。

就像其他 Inkas 产品一样，它也经过精心装备，可以承受真正的攻击。该公司表示，它能抵御 7.62 毫米突击步枪的攻击，敌人在车辆下方同时引爆多达两枚 DM51 手榴弹都不能伤它毫毛。